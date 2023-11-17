Bakan Yumaklı'dan eyvah dedirten açıklama: 2030 yılını işaret etti

'Su Verimliliği Seferberliği' bilgilendirme toplantısı Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı katıldı.

Kuraklık, ülkedeki mevcut su durumu ve iklim değişikliğinin coğrafyaya etkileri karşısında uygulanacak önlem ve planlar ile ilgili adımların kamuoyu ile paylaşıldığı toplantıda konuşan Bakan Yumaklı, 2030 yılını işaret etti ve "6 yıl sonra ülkemizin su kıtlığı çeken ülkeler kategorisine inmesi mümkün" ifadelerini kullandı.

"KURAKLIKLARIN ŞİDDETLERİ VE SÜRELERİ UZUYOR"

Bakan Yumaklı, “Ülkemiz; iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı en kırılgan bölgelerden birisi olan Akdeniz havzasında. Orman yangınları, taşkınlar, seller ve ekosistem kayıplarıyla iklim değişikliği etkilerini tüm yönleriyle hissediyoruz. Ülkemizde son 10 yılda kurak yıllar yaşanırken, kuraklıkların şiddetleri ve süreleri de uzamaya başladı. Önümüzdeki 26 yıl içinde sıcaklıklarda artış; yağışlarda ve toplam kar örtüsünde azalışlar bekliyoruz" dedi.

"SU KAYNAKLARI YÜZDE 20 AZALACAĞINI ÖNGÖRÜYORUZ"

Yumaklı, “Ülkemizin su potansiyeli dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda, kişi başına düşen yıllık su miktarı 1.313 metreküp. Dikkatinizi çekmek isterim, kullandığımız değil, kullanabileceğimiz kişi başı azami miktardan bahsediyorum. Bu değer, uluslararası göstergelere göre ülkemizi su stresi altında gösteren bir gösterge. Bu gidişle, 2030 yılında, yani sadece 6 yıl sonra bu oranın 1000 metreküp altına düşmesi ve ülkemizin su kıtlığı çeken ülkeler kategorisine inmesi mümkün. Yine 6 yıl sonra; nüfusumuzun yarısının; sulu tarım alanlarının ise yaklaşık yüzde 80'inin su yetersizliği tehlikesiyle karşı karşıya kalması mümkün. Kadim zenginlikleri barındıran eşsiz coğrafyamızda, bugüne kadar bilinenin aksine, artık su kaynaklarımız kısıtlı hale gelmiş durumda. 2030 yılına geldiğimizde, ülkemiz nüfusunun yüzde 10 artacağını, su kaynaklarının ise yüzde 20 azalacağını öngörüyoruz “ şeklinde konuştu.

"SU ZİRVESİ DÜZENLENECEK"

Yumaklı, “Su Verimliliği Seferberliğimizi yeniden kamuoyunun gündemine taşımak için bugün sizlerle başladığımız toplantılarımız devam edecek. Su konusunda tüm paydaşlarımızla konuyu her boyutu ile değerlendireceğimiz bir Su Zirvesi düzenleyeceğiz" şeklinde konuştu.