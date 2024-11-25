Bakan Yusuf Tekin'den Ekrem İmamoğlu'na kreş yanıtı: Hukuk devletinin ne olduğunu bilmiyor

Bakan Yusuf Tekin, Ekrem İmamoğlu'na kreş yanıtında bulundu. Bakan Tekin, "İmamoğlu, hukuk devletini bilmiyor. Belediyeler anaokulu ve anasınıfı açamaz, yazı kreşlerle ilgili değildir" denildi.

İMAMOĞLU: SENİN YAZIN VIZ GELİR TIRIS GİDER

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı bir programda kreşlere ilişkin MEB'in talimatına ilişkin, ""Bizim kreşlerimiz, kent lokantalarımız sizin kanal İstanbul'u yendi. Senin yazın vız gelir tırıs gider. Hadi gel de kapat. Cesaretin varsa bekliyorum." demişti.

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TEKİN: İMAMOĞLU, HUKUK DEVLETİNİ BİLMİYOR

Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den cevap geldi. Tekin, "İmamoğlu, hukuk devletini bilmiyor. Belediyeler anaokulu ve anasınıfı açamaz, yazı kreşlerle ilgili değildir" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

MEB, belediyelerin açtığı kreşlerin kapatılması, yeni kreş açmalarının engellenmesi için talimat göndermişti. MEB’in İçişleri Bakanlığına konuyla ilgili olarak gönderdiği yazıda, “Kreş eğitim yuvasıdır. Eğitim milli eğitimin işidir. Yenisini açtırmayın, eskisini kapatın. Eğitim MEB’in işidir" denildi.

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DMM, belediyelere ait kreşlerin kapatılacağı iddiasının doğru olmadığını belirterek, talimatta belediyelerin kuruluş amacı ve yönetmeliğine uygun faaliyetlerde bulunması gerektiğinin vurgulandığı söyledi.