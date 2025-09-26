Bakan “Zor koşulda da olsak ödüyoruz” dedi ama… Türkiye emekliye en az pay ayıran 3. ülke

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bakan Vedat Işıkhan, katıldığı bir televizyon programında sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğiyle ilgili endişelerini dile getirdi. "Almanya’da insanlar 40 yıl çalışıyor, 15-20 yıl emekli aylığı alıyor. Bizde ise 20 yıl prim toplayabiliyoruz, 40 yıl ödeme yapıyoruz" diyerek sistemin dengesizliğine dikkat çeken Işıkhan'ın, tasarruf tedbirlerinin emekli ve asgari ücretlilerden yapılabileceğini belirtmesi büyük tepki topladı. "Zor koşulda olsak da ödüyoruz" ifadesi ise, emekli maaşının bir hak değil, bir lütuf gibi sunulduğu eleştirilerine neden oldu.

RAKAMLAR FARKLI KONUŞUYOR: AVRUPA'DA SONDAN ÜÇÜNCÜYÜZ

Bakan'ın açıklamaları sonrası finansal analist İnan Mutlu, Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verileriyle hazırladığı bir grafiği paylaşarak tartışmaya yeni bir boyut getirdi. Grafiğe göre Türkiye, emeklilik harcamalarının milli gelire oranında Avrupa'da en alt sıralarda yer alıyor:

Avrupa Birliği (AB) ortalaması: Milli gelirin %12,21'i emeklilere ayrılıyor.

Türkiye'nin oranı: Milli gelirin sadece %5,27'si emeklilere ayrılıyor.

Bu oranla Türkiye, 35 Avrupa ülkesi arasında sondan üçüncü sırada yer alıyor. İnan Mutlu'nun vurguladığı gibi, "Tüm Balkan ülkeleri dahi emeklilerine Türkiye'den çok daha fazla kaynak ayırıyor."

Türkiye, milli gelirine oranla emeklilerine en az maaş ödeyen sondan üçüncü ülke.



AB ülkeleri emeklileri için milli gelirlerinin ortalama yüzde 12,21'ini ayırırken, Türkiye'de bu oran sadece yüzde 5,27.



Tüm Balkan ülkeleri dahi emeklilerine çok daha fazla kaynak ayırıyor. pic.twitter.com/WKPPY83dTA — inan mutlu (@inanmutlu1) September 26, 2025

GEÇMİŞTEKİ "REFAH ARTIŞI" SÖZLERİ GÜNDEMDE

Bakan Işıkhan'ın son "tasarruf" sinyali, geçmişte verdiği "kalıcı refah artışı" sözleriyle çelişmesi nedeniyle de eleştiriliyor. Işıkhan, daha önceki açıklamalarında en düşük emekli aylığını artırma çalışmaları yaptıklarını ve "Emeklilerimizin refahını artırmak için yeni çalışmalarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz" vaadinde bulunmuştu.