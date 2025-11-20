TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi ve kesin hesabının görüşmeleri tamamlandı.

“TRUMP’IN YANINDA DURAN EN DELİKANLI ADAM”

Komisyonda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trump'la ilgili eleştirilere yanıt vererek, "Vallahi benim Cumhurbaşkanım Trump'ın yanında en delikanlı duran adamdır. Ben onun için onunla gurur duyuyorum" dedi.

ERDOĞAN - TRUMP ZİRVESİNDEN TARİHE GEÇENLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump 25 Kasım günü 6 yıl sonra Beyaz Saray’da bir araya gelmişti. Trump, Erdoğan’a rahip Brunson’u hatırlatarak, “35 yıl hapsi isteniyordu. Brunson'ı bıraktı. Bunu unutmam" demişti.

Zirvede, Suriye’de Esad’ın devrilmesini de hatırlatan Trump, "Suriye'de olan Erdoğan'ın başarısı" diyen Trump, "Bu Türkiye için büyük bir zafer. Suriye'ye bir fırsat vermeliyiz. Yaptırım kaldırılmasını Erdoğan benden istedi" ifadelerini kullanmıştı.

“APTAL OLMA”

Trump bir önceki başkanlık döneminde, Türkiye’nin 2019 yılında Suriye’de başlattığı Barış Pınarı Harekatı operasyonları hakkında Erdoğan’a bir mektup gönderdiği ortaya çıkmıştı. Trump, Erdoğan’a gönderdiği mektupta şu ifadeleri kullanmıştı:

“Sorunlarının bazılarını çözmek için çok çaba sarf ettim. Harika bir anlaşma yapabilirsin. General Mazlum seninle müzakere etmeye ve daha önce hiç vermedikleri tavizleri vermeye hazır. Onun bana yolladığı, daha yeni elime ulaşan mektubunun bir kopyasını da gizli olarak (bu mektuba) iliştiriyorum.

Eğer bu işi doğru ve insani şekilde çözersen tarih sana olumlu bakacak. Eğer iyi şeyler olmazsa sana sonsuza kadar şeytan gibi bakacak. Kabadayılık yapma, aptal olma. Sizi daha sonra arayacağım.”