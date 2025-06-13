Bakan'dan HPV aşısı müjdesi! Ücretsiz olarak yapılacak

Kaynak: ANKA
Bakan'dan HPV aşısı müjdesi! Ücretsiz olarak yapılacak

Bakan Memişoğlu, HVP aşısının ücretsiz bir şekilde uygulanacağına dair yaptığı açıklamasında "2025 yılı sonunda ilgili aşı programımızı başlatmayı planlıyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "HPV aşısına yönelik çalışmalarımıza titizlikle devam ediyoruz. Bu kapsamda 2025 yılı sonunda ilgili aşı programımızı başlatmayı planlıyoruz" dedi.

Katıldığı televizyon programında bir dizi açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu şunları kaydetti:

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"Koruyucu Sağlık Önceliğimiz” diyerek attığımız adımlara bir yenisini daha ekliyoruz. HPV aşısına yönelik çalışmalarımıza titizlikle devam ediyoruz. Bu kapsamda 2025 yılı sonunda ilgili aşı programımızı başlatmayı planlıyoruz. Şimdiden hayırlı olsun. HPV’nin özellikle rahim kanseri yapma riski olan iki suşu var. 2025’in sonunda bunlarla ilgili aşı programımızı başlatacağız. 13 yaşından itibaren tüm çocuklarımıza, 15 yaş üzeri tüm vatandaşlarımıza HPV aşısını yapabilir hâle geleceğiz."

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