Bakan'dan İstanbullulara büyük müjde! Rahat bir nefes alacak

Yeni sistemle birlikte sürücülere trafik yoğunluğu, hava koşulları, kaza riski ve buzlanma gibi konularda anlık bilgilendirme yapılacak.

Bakan Uraloğlu, Türk Parlamenterler Birliği İstanbul Şubesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen “Uluslararası Koridorlar ve Türkiye Konferansı”nda yaptığı konuşmada, şehir içi ulaşımda dijitalleşmenin önemine dikkat çekti. Uraloğlu, İstanbul’da pilot uygulama olarak başlatılacak akıllı yol sistemlerinin, olumlu sonuç alınması halinde ülke geneline yaygınlaştırılacağını ifade etti.

3 DENİZ GİRİŞİMİ’NE STRATEJİK ORTAKLIK

Avrupa’nın Karadeniz, Baltık ve Adriyatik denizlerini kapsayan 3 Deniz Girişimi’ne stratejik ortak olarak dahil olduklarını açıklayan Uraloğlu, bu işbirliğinin kara yolu taşımacılığını Kapıkule’den başlayarak önemli ölçüde hızlandıracağını vurguladı.

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KARAYOLU AĞINDA HEDEF BÜYÜK

Son 23 yılda karayolu altyapısında ciddi atılımlar gerçekleştirildiğini söyleyen Bakan Uraloğlu, mevcut 3.796 kilometrelik otoyol uzunluğunun 8.600 kilometreye çıkarılacağını açıkladı. İstanbul, Ankara, Alanya, Mersin, Hatay ve Çanakkale’de süren projelerle Türkiye’nin ana ulaşım akslarının tamamına yakını tamamlanmış olacak.

YENİ OTOYOL PLANI

Uraloğlu, Marmara Otoyol Ringi’nin olası bir İstanbul depreminde hayati bir alternatif güzergah olarak öne çıkacağını vurguladı. Ayrıca İstanbul’dan Akyazı, Nallıhan üzerinden Ankara’ya uzanacak yeni bir otoyol projesinin de planlandığını duyurdu.

ANKARA-İSTANBUL ARASI 80 DAKİKAYA İNİYOR

Demiryolu yatırımları da konferansın gündemindeydi. 2028 yılına kadar demiryolu ağının 17.500 kilometreye çıkarılacağını açıklayan Bakan Uraloğlu, saatte 350 kilometre hıza ulaşacak “süper hızlı tren” projesiyle Ankara-İstanbul arası seyahat süresinin 80 dakikaya düşeceğini belirtti. Bu proje, yüksek hızlı tren altyapısında yeni bir dönemin kapılarını aralayacak.