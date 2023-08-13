Bakanı Yerlikaya 'Bu yılın en yükseği' diyerek duyurdu: Tam 315 kilo ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bingöl'de 73 kilogram toz ve 315 kilogram kubar esrar ile 14 milyon 654 bin 192 kök kenevir ele geçirildiğini bildirdi.

KAYNAK: AA
Bakanı Yerlikaya 'Bu yılın en yükseği' diyerek duyurdu: Tam 315 kilo ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütünün uyuşturucudan elde ettiği geliri engellemek amacıyla Genç ilçesi kırsalında "Şehit Jandarma Üsteğmen Uğur Tunaboylu Narkoterör Operasyonu" düzenlendiğini kaydetti.

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Operasyonda bu yılın en yüksek "uyuşturucu yakalamasının" yapıldığını vurgulayan Yerlikaya, "Terör örgütünün 36,4 milyar lira yasa dışı gelir elde etmesi engellendi. Operasyon sonucunda 73 kilogram toz esrar, 315 kilogram kubar esrar ile 14 milyon 654 bin 192 kök kenevir ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren jandarmamızı tebrik ediyorum. Uyuşturucu ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

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