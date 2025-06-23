Bakanın, lüks yatının fiyatını görenler ıslık çaldı! Yunanlılar sahile akın etti...

Nefes gazetesinin bugünkü manşetinde “Turizm Bakanı Ersoy’un lüks yatı 1.5 katrilyon lira” şeklinde bir habere yer verdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Yunanistan’da içinde jakuzi, havuz, katlanır terasın da olduğu ultra lüks yatla tatil yapması tepki çekmişti. Nefes ise lüks yatın detaylarına ulaştı.

50 METRELİK SÜPER LÜKS TEKNE

Ersoy eleştirilere karşılık, 50 metrelik, dünyadaki 519 süper yattan biri olan teknesinde yandaş kalem Ahmet Hakan ile buluşmuştu. Ersoy, Atina yakınlarındaki bir marinadan denize açılması için “Bir turizm bakanı rakiplerini görmek zorundadır” şeklinde yorumunda bulunmuştu. Ersoy’un ise bu masrafları kendi cebinden ödediğini Hakan’a söylemişti.

DEĞERİ 1,5 MİLYAT TL

Nefes, lüks yatın değerini öğrendi. Ersoy’un Yunanistan’da içinde jakuzi, havuz, katlanır terasın da olduğu ultra lüks teknesinin fiyatının 1,5 milyar lira olduğu ortaya çıktı.

Bakan Ersoy’un gazeteci Ahmet Hakan’la ultra lüks yatta tatil yapması AKP’de derin çatlağa neden oldu. Şamil Tayyar, “Sınırımızda savaş yaşanırken… Gazze katliamı sürerken… Turizm sancılıyken… Hayat bu kadar pahalıyken… Bir bakanın Yunan adalarında lüks yatla tatil fotoğrafı, çok rahatsız edici” tepkisinde bulunmuştu.