Bakanın özel kaleminin görevdeyken edindiği mal varlığı rekor kırdı. Fatih Altaylı açıkladı

Gazeteci Fatih Altaylı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü Genel Başkan Yardımcısı Murat Gül'ün, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun özel kalemliğini yaptığı dönemde büyük mal varlıklarına ulaştığına dair iddiaları gündeme getirdi. Altaylı, bu bilgilerin mevcut Bakan Abdulkadir Uraloğlu’na ulaştığını ve Bakan’ın bu durumlardan son derece rahatsız olduğunu aktardı.

Fatih Altaylı bugünkü yazısında, DHMİ kaynaklarından edinilen yeni bilgileri aktararak, Murat Gül hakkında daha vahim iddialar da bulunduğunu kaleme aldı.

Murat Gül

Altaylı, "Murat Gül’e yönelik rahatsızlığın temelinde ciddi iddialar var. Gül’ün, Karaismailoğlu’nun özel kalemliğini yaptığı dönemde inanılmaz bir mal varlığına sahip olduğu söyleniyor. Bakanlıkta anlatılanlara göre, son üç yıl içinde Murat Gül’ün eşi Dilek Gül adına Ankara Çankaya ilçesi Çayyolu’nda lüks bir daire inşaat aşamasında satın alınmış" ifadelerine yer verdi.

Abdulkadir Uraloğlu

Altaylı’nın aktardığı diğer bilgilere göre, Dilek Gül adına Ankara Keçiören ilçesi Subay Evleri’nde üç daire, Konya Selçuklu ilçesinde iki daire satın alınmış. Eşi adına yapılan bu satın alımların yanı sıra, kayınpederi R.A. adına da son dört yıl içinde Mersin’de geniş miktarda arsa ve tarla, Ermenek’te bir daire, İstanbul’da bir daire ve Karaman merkezde imarlı arsalar satın alınmış. Bu satın almaların hemen öncesinde banka hesaplarına yüklü miktarda nakit girişlerinin olduğu tespit edilmiş.

"UMARIM RAHATSIZ OLUYORDUR"

Bu bilgilerin Bakan Abdulkadir Uraloğlu’na ulaştığı ve Bakan’ın bu durumdan rahatsız olduğu konuşuluyor. Altaylı, "Umarım gerçekten rahatsız oluyordur" ifadesiyle Bakan’ın bu iddialara karşı gerekli adımları atmasını temenni etti.