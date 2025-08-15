Bakanın “yerli ve milli” sevdası kısa sürdü! Masaj yapan 32 milyonluk şatafat...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın, “yerli ve milli” TOGG makam aracını bırakarak 32 milyon 600 bin TL değerindeki Mercedes AMG-S 63-E modeline geçiş yapması, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

TOGG’DAN MERCEDES’E HIZLI GEÇİŞ

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre, Aralık 2024’teki TBMM Bütçe görüşmelerinde kırmızı renkli ASH plakalı T10X TOGG makam aracıyla dikkat çeken Göktaş, kısa sürede bu aracı terk etti. Görüşmeler sırasında sadece Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar ve Göktaş TOGG kullanırken, diğer bakanlar Mercedes’i tercih etmişti. Ancak Göktaş, 2 milyon 363 bin TL’lik TOGG’u bırakarak, 32 milyon 600 bin TL değerinde, lüks donanımlarıyla öne çıkan Mercedes AMG-S 63-E’ye geçti.

YOKSULLARA YARDIM VE LÜKS ARACIN MALİYETİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sisteminde, düzenli yardım alan 14 milyon 148 bin 740 yoksul vatandaş bulunuyor. Bu kişilere aylık 5 bin 390 TL destek sağlanıyor. Göktaş’ın yeni makam aracının maliyeti ise tam 6 bin 50 yoksulun aylık yardım tutarına eşit. Bu durum, Bakan’ın lüks araç tercihiyle yoksullara yardım politikaları arasındaki tezatı gözler önüne seriyor.

LÜKSÜN ZİRVESİ: MASAJ YAPAN MERCEDES

Göktaş’ın Karabük gezisinde kullandığı Mercedes AMG-S 63-E, 791 beygir gücüyle saatte 290 km hıza ulaşabiliyor. Araç, aktif kör nokta asistanı, mesafe kontrolü, şerit tutma sistemi ve üç aşamalı denge kontrolü gibi yüksek teknoloji özelliklere sahip. Ayrıca, vücut masajı yapan koltuklarıyla lüksün sınırlarını zorluyor. Ekstra donanımlarla aracın fiyatı 38 milyon TL’ye kadar çıkabiliyor.

“TOGG ŞATAFATA UYMADI” ELEŞTİRİSİ

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Göktaş’ın lüks araç tercihini sert sözlerle eleştirdi:

“Milyonlar açlık ve sefaletle mücadele ederken, Bakan 32 milyonluk Mercedes’le geziyor. TOGG’u şatafatına uygun bulmamış, lüks Mercedes’e terfi etmiş. İtibardan tasarruf etmiyor!”