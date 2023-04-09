Bakanların milletvekili olmak için 'garanti seçilme' illeri belli oldu. Hepsi birinci sıradan

AKP'de 14 Mayıs seçimleri öncesinde milletvekili adayları listesi netleşti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın geçen haftalarda açıkladığı üzere yardımcısı Fuat Oktay ile kabinedeki 17 bakanın yanı sıra AKP genel başkan vekilleri ve genel başkan yardımcıları da çeşitli illerden aday gösterildi. İki bakan ise kendi istekleri doğrultusunda aday yapılmadı.

AKP'de Fuat Oktay, ve bakanların aday yapıldıkları iller ve sıralar şöyle:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay - Ankara 3. Bölge 1. sıra





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - İstanbul 2. Bölge 1. sıra





Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin - Ankara 2. Bölge 1. sıra





Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu - Antalya 1. sıra





Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank - Bursa 2. Bölge 1. sıra

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez - Eskişehir 1. sıra





Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum - İstanbul 1. Bölge 1. sıra





Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu - İzmir 1. Bölge 1. sıra





Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar - Kayseri 1. sıra





Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık – Osmaniye 1. sıra





Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer - Ordu 1. sıra





Adalet Bakanı Bekir Bozdağ – Şanlıurfa 1. sıra





Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati – Mersin 1. Sıra





Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi – Kahramanmaraş 1. sıra





Ticaret Bakanı Mehmet Muş – Samsun 1. sıra





Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu – Trabzon 1. sıra