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Bakanların milletvekili olmak için 'garanti seçilme' illeri belli oldu. Hepsi birinci sıradan

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesinde AKP Milletvekili aday listesi belli oldu. Böylelikle Kabine'de yer alan bakanların hangi ilden aday olduğu da netleşmiş oldu. Öte yandan kabinede yer alan iki isim aday listesinde yer almadı.

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 19:04
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Bakanların milletvekili olmak için 'garanti seçilme' illeri belli oldu

Bakanların milletvekili olmak için 'garanti seçilme' illeri belli oldu. Hepsi birinci sıradan
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 AKP'de 14 Mayıs seçimleri öncesinde milletvekili adayları listesi netleşti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın geçen haftalarda açıkladığı üzere yardımcısı Fuat Oktay ile kabinedeki 17 bakanın yanı sıra AKP genel başkan vekilleri ve genel başkan yardımcıları da çeşitli illerden aday gösterildi. İki bakan ise kendi istekleri doğrultusunda aday yapılmadı.

 AKP'de Fuat Oktay, ve bakanların aday yapıldıkları iller ve sıralar şöyle:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay - Ankara 3. Bölge 1. sıra


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - İstanbul 2. Bölge 1. sıra


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin - Ankara 2. Bölge 1. sıra


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu - Antalya 1. sıra


Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank - Bursa 2. Bölge 1. sıra

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez - Eskişehir 1. sıra


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum - İstanbul 1. Bölge 1. sıra


Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu - İzmir 1. Bölge 1. sıra


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar - Kayseri 1. sıra


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık – Osmaniye 1. sıra


Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer - Ordu 1. sıra


Adalet Bakanı Bekir Bozdağ – Şanlıurfa 1. sıra


Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati – Mersin 1. Sıra


Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi – Kahramanmaraş 1. sıra


Ticaret Bakanı Mehmet Muş – Samsun 1. sıra


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu – Trabzon 1. sıra

 

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