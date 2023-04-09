Bakanların milletvekili olmak için 'garanti seçilme' illeri belli oldu. Hepsi birinci sıradan

AKP'de 14 Mayıs seçimleri öncesinde milletvekili adayları listesi netleşti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın geçen haftalarda açıkladığı üzere yardımcısı Fuat Oktay ile kabinedeki 17 bakanın yanı sıra AKP genel başkan vekilleri ve genel başkan yardımcıları da çeşitli illerden aday gösterildi. İki bakan ise kendi istekleri doğrultusunda aday yapılmadı.
AKP'de Fuat Oktay, ve bakanların aday yapıldıkları iller ve sıralar şöyle:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay - Ankara 3. Bölge 1. sıra
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - İstanbul 2. Bölge 1. sıra
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin - Ankara 2. Bölge 1. sıra
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu - Antalya 1. sıra
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank - Bursa 2. Bölge 1. sıra
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez - Eskişehir 1. sıra
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum - İstanbul 1. Bölge 1. sıra
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu - İzmir 1. Bölge 1. sıra
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar - Kayseri 1. sıra
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık – Osmaniye 1. sıra
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer - Ordu 1. sıra
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ – Şanlıurfa 1. sıra
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati – Mersin 1. Sıra
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi – Kahramanmaraş 1. sıra
Ticaret Bakanı Mehmet Muş – Samsun 1. sıra
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu – Trabzon 1. sıra