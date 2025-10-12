CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, OECD’ye göre Türkiye’de her bin bebekten 9,8’inin, TÜİK’e göre ise 10’unun bir yaşına girmeden hayatını kaybettiğine dikkati çekerek, "Türkiye’de son beş yılda açlık veya yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybeden bebek sayısı kaçtır? Bebek ölüm oranlarının yüksek olmasının sağlık kaynaklı başlıca nedenleri nelerdir ve bu nedenlerin her biri için sayısal veriler mevcut mudur?" sorularını yöneltti.

“Bu tablo kader değil, yıllardır süren adaletsiz yönetimin, ihmalin ve yoksulluğun sonucudur” değerlendirmesinde bulunan Kaya, şunları kaydetti:

“Yirmi yıldır ‘sağlıkta devrim yaptık’, ‘aileyi güçlendiriyoruz’ diyenler; annelerin süt ve mama bulamadığı, bebeklerin şekerli suyla beslendiği bir ülke yarattı. Anneler çaresizlikle, çocuklar açlıkla sınanıyor. Bu ülkenin yoksul mahallelerinde bir annenin gözyaşı, bir çocuğun nefesi eksiliyor. Ama saraylar yerinde, makam araçları yerinde, şatafat yerinde.

2025’i Aile Yılı ilan eden iktidar, aileyi güçlendirmekten değil, anneleri çaresiz bırakmaktan, bebekleri yoksulluğa mahkum etmekten sorumludur."

Kaya, Türkiye’nin bebek ölüm oranlarında pek çok ülkenin gerisinde kalmasının utanç verici olduğunu vurgulayarak, “Kaybettiğimiz her bir bebek, bu ülkenin geleceğinden eksilen bir umuttur. Bir ülke kendi bebeklerini yaşatamıyorsa, orada hiçbir kalkınma hikayesi inandırıcı değildir. Gerçek aile politikası; reklamlarla değil, yaşatılan bebeklerle, doyurulan çocuklarla, güçlü annelerle olur” ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANI MEMİŞOĞLU’NA YÖNELTİLEN SORULAR

Kaya, Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan şu soruları yanıtlamasını istedi:

“-Türkiye’de son beş yılda açlık veya yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybeden bebek sayısı kaçtır?

-Bebek ölüm oranlarının yüksek olmasının sağlık kaynaklı başlıca nedenleri nelerdir ve bu nedenlerin her biri için sayısal veriler mevcut mudur?

-Doğum öncesi bakım hizmetlerinden yararlanan anne sayısı yıllara göre ne şekilde değişmiştir? Bu hizmetlere erişemediği için ölen bebek sayısı kaçtır?

-Sağlık personeli, donanım ve altyapı eksiklikleri nedeniyle bebek ölümlerinin önlenemediği vakalarla ilgili resmi veriler nelerdir?

-Bebek ölümlerini azaltmak için Bakanlık tarafından uygulanmakta olan somut ve denetlenebilir önlemler nelerdir?

-Bakanlığınızın elinde yoksulluk kaynaklı bebek ölümlerine ilişkin herhangi bir veri veya istatistik bulunmakta mıdır?

-Anne ve bebek beslenmesine yönelik ücretsiz mama veya takviye gıda desteği programı mevcut mudur? Mevcutsa, bu destekten son beş yılda kaç anne ve bebek yararlanmıştır?

-Son beş yılda sağlık kuruluşlarında bebek ölümü sonrası yapılan inceleme, denetim veya soruşturma sayısı kaçtır?

-Bebek ölüm oranı yüksek olan bölgelerde aile hekimliği, çocuk sağlığı veya kadın doğum branşlarında personel açığı var mıdır? Varsa, bu açığın giderilmesi için planlanan tarih nedir?

- ‘Aile Yılı’ ilan edilen 2025 yılı kapsamında, anne ve bebek sağlığını korumaya dönük yeni bir eylem planı hazırlanmakta mıdır? Hazırlanıyorsa, bu plan hangi hedefleri içermektedir?

-Son beş yılda bebek ölüm oranlarında artış yaşanan iller hangileridir ve bu artışın nedenlerine ilişkin bir analiz yapılmış mıdır? Bakanlığınız bu illerde bebek ölümlerini azaltmak için özel bir program yürütmekte midir?”

Kaya ayrıca, “Bir ülkenin geleceği bebeklerinin nefesinde saklıdır. O nefesi kesen bu düzen değişmeden ne adalet gelir ne refah ne huzur. Her bebek yaşasın, hiçbir anne çaresizlikle sınanmasın diye mücadele etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.