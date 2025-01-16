Bakanlığın 'taze balık' paylaşımına tepki geldi. CHP'li vekil isyan etti

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Marmara Denizi'ndeki kirliliğin sonlandırılması için sorumluluğun sadece yerel yönetimlere bırakılmaması gerektiğini söyledi ve Kanal İstanbul'a ayrılan 65 milyar doların Marmara Denizi ile çevresindeki yaşamın kurtarılması için kullanılması gerektiğini kaydetti.

Sarıbal, sosyal medya hesabından Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, "Taze balığı anlamanın püf noktalarını sizin için derledik" başlıklı paylaşımını alınıtladı ve Bakanlığa yanıt olarak şu mesajı paylaştı:

"Marmara Denizi müsilajla kaplanmış, balıkçılar zararda, balıklar müsilaj marinesiyle dolaşıyor, 'Gözleri parlak mı? Kokusuz mu?' diyerek balık seçeceğiz! Yüzeyde müsilaj, dipte kirlilik, ortada ise 'gözleri parlaksa yiyin' diyen bir devlet aklı var. Müsilajın ortaya çıkmasındaki ana etken olan yoğun kirlilik, mikrobiyal ve kimyasal tehlikeleri de beraberinde getirirken, karides, midye, hamsi, istavrit gibi deniz ürünlerinde limitler aşılmış mı, halk sağlığını tehdit eden etkileri var mı?

Denizin atık yükünü azaltmalı, Marmara Denizi’ne ulaşan kirlilik kaynakları kontrol altına alınmalı. Nilüfer Çayı, Gönen Çayı, Ergene Nehri’ne kontrolsüzce salınan atıklar derhal durdurulmalı. Bu mali yükü yalnızca yerel yönetimlerin taşıması mümkün değil. Merkezi yönetim, Marmara’nın kurtarılması için sorumluluk almalı. Kanal İstanbul'a ayrılan 65 milyar dolar, Marmara Denizi'nin ve çevresindeki yaşamın kurtarılması için kullanılmalı."