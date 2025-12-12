Asgari ücret konusunda eleştirileri değerlendirmekten kaçınan Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, 20 Kasım'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen 12 kişilik ekibi Tavacı Recep Usta'da ağırladı.

Sözcü'nün haberine göre akşam yemeğine 97 bin 909 TL’lik fatura çıkarıldı. Yani yaklaşık 4.5 asgari ücret (97 bin 909 TL) bir akşam yemeğinde yendi. Faturayı gören vatandaş, bu israfa tepki gösterdi.

MALİYE BAKANI DA AYNI MEKANA GİTMİŞTİ

Tartışmaların odağında olan Vedat Işıkhan'ın gittiği mekan daha önce de gündeme gelmişti. Mehmet Şimşek'te Mayıs ayında Azerbaycan'dan gelen heyeti ağırlamıştı. O dönem yemeğin maliyeti 30 Bin TL idi.