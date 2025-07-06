Bakanlık 1 TL'lik evler için düğmeye bastı!

Son dönemlerde bazı emlak ofislerinin internet ilanlarında satış fiyatı bölümüne 1 TL gibi sembolik rakamların yazılması dikkat çekti. Bakanlık, bu yöntemin kullanılması halinde potansiyel alıcının yanılarak doğru bilgiye ulaşmasının zorlaştırıldığı gerekçesiyle düğmeye bastı.



Öte yandan daha önce yürürlüğe giren bir düzenlemeyle ilanlardan mülkün gerçek satış bedelinin açıklanması da zorunlu kılınmıştı. Yapılan kontroller kapsamında bu kurala uyulmadığı ve tüketicinin gerçek fiyata ulaşmak için emlak ofisini aramak zorunda kaldığı da saptandı.

Denetim kapsamında ifadesi alınan bazı emlak ofisleri ilan platformlarının fiyat bilgisi olmadan ilan yayınlamasına izin vermediğini gerekçe göstererek bu nedenle bir TL gibi geçici rakamlar girildiğini iddia etti.

Ancak Reklam Kurulu bu savunmayı yetersiz buldu. Gerçekleştirilen denetimler neticesinde kurala aykırı olduğu belirlenen on ilan yayından kaldırılırken kurul bu tür ilanların ortalama bir tüketici aldatabilecek nitelikte olduğuna dikkat çekerek ilgili reklam ofislerinin iddialarğını kanıtlayamadığını da belirtti. Bakanlık sadece sembolik fiyat belirtenlere değil bununla birlikte piyasa gerçeklerinden uzak fahiş bedellerle yayınlanan ilanlara da ceza uygulanacağını açıkladı. Yeni düzenlemeye internette yayımlanan konu ilanları genel ekonomik verilerle uyumlu olmak zorunda. İlanların genel ekonomik verilere uymadığı aksi bir durum halinde ise hem ilanı yayımlayan emlak ofisi hem de taşınmaz sahibi sorumlu tutulacak.