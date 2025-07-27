Bakanlık 132 'Labubu' oyuncağa el koydu

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından yapılan risk analizleri sonucunda, Sabiha Gökçen Havalimanı’na gelen iki yolcu yakın takibe alındı. "Gümrüğe tabi eşyam yok" anlamına gelen yeşil hattı kullanarak çıkış yapmak isteyen yolcuların valizlerinde yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 659 bin lira olan 132 adet “Labubu” isimli peluş oyuncak bulundu. Oyuncakların satışıyla ilgili yasal uygunluk incelemeye alındı ve ürünlere el konuldu.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ve Habur Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonla toplam piyasa değeri yaklaşık 123 milyon lirayı bulan kaçak eşya ele geçirdi. Operasyonlarda adet peluş oyuncak ile 19 bin 919 adet tuşlu cep telefonuna el konuldu.

BİLDİRİLEN AKILLI TELEFONLAR YERİNE TUŞLU TELEFON TAŞINDI

Diğer operasyonda ise, Kapıkule Gümrük Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapan bir tır, transit taşıma kapsamında Habur Gümrük Kapısı’na yönlendirildi. Ekipler, tırı başlangıç noktasından itibaren takip etti. Habur’da yapılan detaylı arama sonucunda, tırda beyan edilen 20 bin akıllı telefon yerine 19 bin 919 adet tuşlu telefon bulunduğu belirlendi. Beyan dışı yurt içinde bırakılmak istenen bu ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 122 milyon 170 bin lira olduğu açıklandı.

ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI



Her iki olayla ilgili gerekli işlemler başlatılırken, adli süreçlerin İstanbul Anadolu ve Silopi Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütüldüğü bildirildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dürüst ticaret erbabını korumak, haksız rekabeti önlemek ve ülke ekonomisini yasa dışı ticaretin neden olduğu vergi kayıplarından korumak amacıyla denetim ve mücadelemiz kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi. Ayrıca, 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesi kapsamında, özellikle çocuklara yönelik tehdit oluşturan kaçak ürünlerin engellenmesinin öncelikler arasında yer aldığı vurgulandı.

