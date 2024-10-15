Bakanlık 2 bin 390 sözleşmeli personel alacak Şartlar belli oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 2 bin 390 sözleşmeli personel alımına ilişkin ilan açktı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda sözleşmeli personel alımlarının KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yapılacağı, Özel Nitelikler tablosunda belirtilen unvan ve sayıda toplam 2 bin 390 sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme yapılacağı söylendi.

Sözleşmeli personel ilanına başvurular 15-30 Ekim tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirilecek..

Sözleşmeli personel alımına ilişkin duyuru, ilan ve bilgilendirmeler bakanlığın resmi internet sayfalarında (www.aile.gov.tr ve/veya aile.gov.tr/pgm) yapılacak.