Bakanlık 2 temizlik ürününü toplatma kararı aldı! Aman dikkat güvenlik sorunu var...

Ticaret Bakanlığı, piyasada satılan bazı temizlik ürünlerine yönelik denetimlerinde önemli bir güvenlik açığı tespit etti.

Bakanlık yetkilileri tarafından yapılan incelemelerde iki lavabo açıcı ürünün, mevzuatta yer alan güvenlik kriterlerini karşılamadığı tespit edildi.

ÇOCUKLU AİLELER DİKKAT!

Bakanlık, söz konusu ürünlerin çocuk emniyet kapağına sahip olmaması ve dokunsal uyarı işareti bulunmaması nedeniyle toplatma kararı aldı.

İŞTE TOPLATILACAK O ÜRÜNLER

26 Eylül 2025 tarihli duyuruda, piyasadan çekilecek ürünler şöyle açıklandı:

Cosmiq Lavabo Açıcı (Boncuk/Toz – Granül 180 gr)

Model/Seri No: 8699971410431

Gojo Profesyonel Lavabo Açıcı (1000 ml)

Model/Seri No: 8693699166656

Her iki ürünün de satışa sunulması yasaklandı. Mevcut stokların toplanması için de gerekli işlemler başlatıldı.