Bakanlıktan yapılan açıklamada, vatandaşların ekonomik refahını bozacak, iç piyasa istikrarını olumsuz etkileyecek ve arz-talep dengesine zarar verecek faaliyetlere karşı piyasa denetimlerinin hız kesmeden devam ettiği belirtildi. Bu çerçevede Bakanlığın bu yıl 1 Ocak-31 Ekim döneminde yürüttüğü denetimler sonucu, 470 bin 37 firma ve 31 milyon 636 bin 141 ürün incelendiği aktarılan açıklamada, karşılaşılan uygunsuzluklar dolayısıyla 2 milyar 383 milyon 710 bin 426 liralık idari para cezası uygulandığı belirtildi.

İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından geçen ay 7 bin 467 firma denetlenerek, 162,6 milyon lira ceza uygulandığı, yılın 10 ayında ise gerçekleştirilen otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum, fahiş fiyat, haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri çerçevesindeki denetimlerde, 101 bin 723 gerçek ve tüzel kişinin incelendiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aykırı fiillerde bulunan 5 bin 52 gerçek ve tüzel kişiye, toplamda 936 milyon 328 bin 568 lira idari para cezası uygulanmıştır. Denetimlerde, haksız ticari uygulama ve ödeme süreleri kapsamında 290 milyon 172 bin 371 lira, fahiş fiyat kapsamında 295 milyon 882 bin 345 lira, kuyum sektörü denetimlerinde 19 milyon 38 bin 653 lira, emlak sektörüne 88 milyon 653 bin 870 lira, otomotiv sektörüne ise 193 milyon 890 bin 838 lira idari para cezası uygulanmıştır. Ticari elektronik ileti ve çalışma saatlerine ilişkin denetimlerde uygulanan idari para cezası miktarı ise 48 milyon 690 bin 492 lira olarak gerçekleşmiştir."

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından ise ekim ayında 3 bin 630 firma denetlenerek, 142 firmaya 57,1 milyon ceza verildiğine işaret edilen açıklamada, 1 Ocak-31 Ekim döneminde de 29 bin 92 gerçek ve tüzel kişinin denetlendiği, bu denetimlerde 1792 gerçek ve tüzel kişiye 548 milyon 958 bin 396 lira idari para cezası uygulandığına dikkati çekildi.

EN YÜKSEK CEZA HANGİ AYKIRILIKLARA KESİLDİ?

Ön ödemeli konut satışları, abonelik sözleşmeleri, mesafeli satış sözleşmeleri, taksitli satış ödemeleri, paket tur ve devre tatil gibi tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelerdeki aykırılıklardan dolayı 292 milyon 266 bin 321 lira, reklam ve haksız ticari uygulama denetimleri kapsamında 216 milyon 176 bin 586 lira, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında yapılan ürün güvenliği denetimlerinde aykırı bulunan fiillere ise 40 milyon 515 bin 489 lira idari para cezası uygulandığına değinilen açıklamada, Bakanlığın İl Müdürlükleri aracılığıyla yapılan denetimlere ilişkin şu detaylar da paylaşıldı:

"Ekim ayında 32 bin 466 firma ve 4,7 milyonu aşkın ürün denetlenerek, 6 bin 808 firmaya 64,6 milyon lira ceza uygulanmıştır. Ocak-ekim döneminde ise 339 bin 222 firma denetlendi. Bunlardan 73 bin 255 firmaya, 898 milyon 423 bin 463 lira idari para cezası uygulanmıştır. Bu dönemde İstanbul'da aykırılık tespit edilen 163 bin 760 ürüne, 602 milyon 459 bin 698 lira idari para cezası uygulanmıştır. Bu yılın 10 ayında İstanbul'da 8 milyon 910 bin 529, Ankara'da 6 milyon 50 bin 140, Antalya'da ise 4 milyon 514 bin 52 ürün denetlenmiştir."

Rekabet Kurumu tarafından yürütülen incelemeler çerçevesinde ise geçen yıl 223 firmaya 7,7 milyar lira idari para cezası uygulandığı hatırlatılan açıklamada, "2025 yılının 10 ayında başta gıda endüstrisi, sigorta hizmetleri, finans işlemleri, inşaat ve kimyasal ürünler alanında hizmet gösteren 196 firmaya, 11 milyar 461 milyon 294 bin 34 lira idari para cezası uygulanmıştır. Bakanlık olarak öncelikli olarak enflasyon, fahiş fiyat, stokçuluk ve haksız ticari eylemlerle mücadele ederek iç piyasa dengesini sağlayıp, tüketicilerin huzur ve refahı için çalışmalarımızı titizlikle sürdürmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.