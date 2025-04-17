Bakanlık 5 sucuk markasını ifşa etti! Sucuk diye bakın ne yemişiz?

Halk sağlığını tehlikeye atan gıdalar tek tek ifşa ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesi yeniden güncellendi.

'Sağlığa Zararlı Gıdalar' başlıklı sayfada değişikliklere giden Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimler sonucu mevzuata aykırı üretim gerçekleştiren şirketlerin isimlerini paylaşırken, en fazla usulsüzlük sucuk ve zeytinyağında gerçekleşti.

Sucuktan eşek eti, kaşardan nişasta çıktı. Tarım ve Orman Bakanlığı ifşa listesini yeniledi

SUCUKTA HİLE YAPAN 5 MARKA İFŞA OLDU

Ekim ayından bu yana sağlığa zararlı gıdaların listesini paylaşan Bakanlık, son denetimlerde Türkiye'nin farklı şehirlerindeki işletmelerin usulsüzlüklerine ışık tutarken, ürünlerinde hile yaptığı anlaşılan 5 şirketin detayları paylaşıldı.

İşte sucukta usulsüzlük yapan firmalar...

- Ceylaner marka piliç sucukta, mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi.

- Ertürk marka piliç sucukta, mekanik ayrılmış kanatlı eti bulundu.

- Afyon Keyf-i Sucuk marka piliç sucukta, mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi.

- Genç Yayla tarafından üretilen ısıl işlem görmüş piliç sucukta, mekanik ayrılmış kanatlı eti bulundu.

- Çetinkaya Et Market marka 500 gramlık sucuklarda kanatlı eti tespit edildi.

Firmaların 3 tanesi Afyonkarahisar merkezli üretim gerçekleştirirken, diğer markaların Bursa ve Aydın'da üretim yaptığı belirtildi.