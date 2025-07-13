15 Temmuz'da İstanbul'da ulaşım ücretsiz olacak



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce (İBB), 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla kent genelindeki toplu ulaşım ücretsiz verilecek. Uygulama, kişiselleştirilmiş İstanbulkart ile tüm toplu ulaşım araçlarında geçerli olacak.

İBB, 2019 yılından bu yana dini ve milli bayramlar ile resmi günlerde vatandaşlara ücretsiz ulaşım imkanı sunarak kent içi hareketliliği desteklemeyi sürdürüyor. İBB Meclisi kararıyla uygulamaya alınan ücretsiz ulaşım, bayramlarda ulaşımı kolaylaştırırken, resmi günlerde ise toplumsal dayanışmayı ve ortak değerlere sahip çıkma iradesini güçlendirmeyi amaçlıyor.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla da kent genelindeki toplu ulaşım ücretsiz hizmet verecek. 15 Temmuz Salı günü boyunca geçerli olacak uygulamayla birlikte, İstanbullular 24 saat boyunca ücret ödemeden seyahat edebilecek. Ücretsiz ulaşım hakkı, İstanbulkart sistemine entegre olan İETT otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay, tünel ve Şehir Hatları vapurlarında geçerli olacak.

Yetkililer, vatandaşların ücretsiz ulaşım hizmetinden faydalanabilmesi için kişiselleştirilmiş İstanbulkart’larını kullanmaları gerektiğini hatırlattı.