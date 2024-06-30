Bakanlık açıkladı: Uçuşlarda yüzde 50'ye varan indirim sağlanacak

Kaynak: Haber Merkezi
Bakanlık açıkladı: Uçuşlarda yüzde 50'ye varan indirim sağlanacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın AJet ile yaptığı anlaşma kapsamında, şehit ve gazi aileleri ile engelli bireyler uçak biletlerinde yüzde 50'ye varan indirim sağlanacağını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve AJet arasında imzalanan protokol ile şehit yakınları, gaziler ve engellilere önemli haberi duyurdu. Bu protokolle şehit yakınları, gaziler ve engelliler uçak biletlerinde yüzde 50'ye varan indirimden faydalanabilecekler.

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İNDİRİM ORANLARI

Şehit Yakınları ve Gaziler:

  • İç hat ve Kuzey Kıbrıs uçuşlarında %50 indirim
  • Dış hat uçuşlarında %20 indirim

Engelli Yolcular:

  • İç hat ve Kuzey Kıbrıs uçuşlarında %20 indirim
  • Dış hat uçuşlarında %25 indirim

İndirimden faydalanmak için;

  • Gerekli belgelerin sunulması gerekiyor.
  • İndirimli biletler AJet'in web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden alınabilir.
  • İndirim oranları, vergi ve harçlar hariç tutar üzerinden hesaplanır.

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BAKAN GÖKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, imzalanan protokol ile ilgili yaptığı açıklamada, "Engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum." dedi. Göktaş, devletin en dezavantajlı gruplara destek vermeye devam edeceğini vurguladı.

AJet Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ise, "Bayrak taşıyıcı olmanın bilinci ve sorumluluğuyla AJet uçuşlarımızda şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve engelli yolcularımıza kolaylıklar ve indirimler sağlamak üzere buradayız." dedi. Bolat, 1,5 milyona yakın vatandaşın bu indirimden faydalanabileceğini söyledi.

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