Bakanlık açıkladı! Yeni görevine başladı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bakanlık açıkladı! Yeni görevine başladı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan emekli olan Palmerston, Bermuda Valisi Andrew Murdoch'un "kedi ilişkileri danışmanı" olarak görevine başladı. Palmerston, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Diplomasi ve mükemmel bir rol beni emeklilikten çıkardı" dedi.

Palmerston, 2016'da Dışişleri Bakanlığı'nda "fare avlama" görevini üstlenmiş ve sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Bermuda Valisi Andrew Murdoch yaptığı açıklamada, emekliliğe ayrıldığı duyurulan kedinin Bermuda'da yeni bir diplomatik rol üstlendiğini duyurdu.

Bakanlık açıkladı! Yeni görevi açıklandı

Palmerston'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Diplomasi ve mükemmel bir rol beni emeklilikten çıkardı. Bermuda'nın yeni Valisi'ne kedi ilişkileri danışmanı (yarı emekli) olarak yeni bir işe başladım. Çok misafirperver insanlarla tanışmakla meşgulüm" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık açıkladı! Yeni görevi açıklandı

Bakanlık açıkladı! Yeni görevi açıklandı

Son Haberler
Kahvehanede sandalyeler havada uçtu!
Kahvehanede sandalyeler havada uçtu!
Manisa’da korkunç kaza! Otomobiller hurdaya döndü
Manisa’da korkunç kaza! Otomobiller hurdaya döndü
Aydın'da işletmelere sıkı denetim
Aydın'da işletmelere sıkı denetim
Trabzonspor, Mustafa Eskihellaç'ı resmen açıkladı: Transferin maliyeti belli oldu
Trabzonspor, Mustafa Eskihellaç'ı resmen açıkladı: Transferin maliyeti belli oldu
Kayseri’de 209 bin 400 dal makaron ele geçirildi
Kayseri’de 209 bin 400 dal makaron ele geçirildi