CHP'li Gürsel Tekin'den çok konuşulacak bir açıklama daha. Aday olurum!

"HDP'ye bakanlık verilebilir" açıklamasıyla tartışmalara neden olan CHP’li Gürsel Tekin’den bu kez de CHP genel başkanlığıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

"ADAY OLABİLİRİM"

Katıldığı bir yayında değerlendirmelerde bulunan Gürsel Tekin, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığına aday olması halinde kendisinin de CHP Genel Başkanlığı'na aday olabileceğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, katıldığı bir televizyon programında HDP’ye bakanlık verilebileceğini söylemişti.

Gürsel Tekin'in açıklamaları tartışmaları beraberinde getirmişti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TEKİN'E TEPKİ

CHP'li Tekin'in açıklamalarına Genel Başkan Kılıçdaroğlu'ndan tepki gelmiş; 'Kendisi ne 6 liderden biri, ne parti sözcüsü ne de grup başkanvekili. Yetkisi olmayan bir konuda açıklama yapmış, kendi düşüncesini söylemiş. Burada kararı verecek olan 6’lı masadır' ifadelerini kullanmıştı...