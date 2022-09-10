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  • CHP'li Gürsel Tekin'den çok konuşulacak bir açıklama daha. Aday olurum!

CHP'li Gürsel Tekin'den çok konuşulacak bir açıklama daha. Aday olurum!

Son açıklamalarıyla gündem olan, tartışmaların odağındaki CHP’li Gürsel Tekin’den dikkat çeken bir açıklama daha geldi. Gürsel Tekin, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığına aday olması halinde kendisinin de CHP Genel Başkanlığı'na aday olabileceğini söyledi.

Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 21:00
Son Güncelleme: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 21:36
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Bakanlık açıklamasıyla tartışmaların odağındaki CHP'li Gürsel Tekin’den bir bomba daha. Aday olurum

CHP'li Gürsel Tekin'den çok konuşulacak bir açıklama daha. Aday olurum!
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"HDP'ye bakanlık verilebilir" açıklamasıyla tartışmalara neden olan CHP’li Gürsel Tekin’den bu kez de CHP genel başkanlığıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

"ADAY OLABİLİRİM"

Katıldığı bir yayında değerlendirmelerde bulunan Gürsel Tekin, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığına aday olması halinde kendisinin de CHP Genel Başkanlığı'na aday olabileceğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, katıldığı bir televizyon programında HDP’ye bakanlık verilebileceğini söylemişti.

Gürsel Tekin'in açıklamaları tartışmaları beraberinde getirmişti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TEKİN'E TEPKİ

CHP'li Tekin'in açıklamalarına Genel Başkan Kılıçdaroğlu'ndan tepki gelmiş; 'Kendisi ne 6 liderden biri, ne parti sözcüsü ne de grup başkanvekili. Yetkisi olmayan bir konuda açıklama yapmış, kendi düşüncesini söylemiş. Burada kararı verecek olan 6’lı masadır' ifadelerini kullanmıştı...

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Tozanlı
10.09.2022 21:45
Bu ne hırs,bu ne ihtiras sizden başka 10 larca insan var CHP ye canla başla çalışmış ve Kuvay-i milliye ruhunda olanlar ..CHP fırsatcı ve o ruha ait olmayanları ivedilikle temizlemeli. Bir vatandaş ol  
 
ferit
10.09.2022 21:43
ekrem bey var. parti başkanlığı için.  
 
Catal
10.09.2022 21:42
Allahım sen bu adamlara akıl fikir ver koskoca ülkenin kaderi kimlerin eline kalmış  
 
TÜM YORUMLAR (17)
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