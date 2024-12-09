Bakanlık bu kez helvacıyı ifşa etti! Hileli gıdalarda yeni liste!

Tarım ve Orman Bakanlığı, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki hileli gıdalar listesi bilgilerine yenilerini ekleyerek, bozulmuş ve değiştirilmiş ürün sayısının 168'e, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısının ise 802'ye yükseldiğini ifade etti.

Güncellenen listede, kanatlı eti, sakatat ve tek tırnaklı tespiti ile taklit, tağşiş ve bitkisel yağ tespiti gibi birçok uygunsuzluk bulunduğuna dikkat çekildi. Ayrıca, ısıl işlem görmüş piliç sucukta mekanik ayrılmış kanatlı eti, üzüm pekmezinde şeker ilavesi, köri baharatında nişasta gibi taklit/tağşiş gösteren maddeler tespit edildiği aktarıldı.

İşte bakanlığın listesinde yer alan sucuk ve helva markası şöyle sıralandı.

TOZ BİBERDE GIDA BOYASI

Bitkisel karışım yağı ile sumak, pul biber ve tatlı toz biberde ise gıdada kullanımına izin verilmeyen boya bulunduğu duyuruldu.

Halk TV'deki habere göre Kanatlı hayvanların karkaslarındaki etlerin, bu etleri meydana getiren kas liflerinin yapısının kaybolmasına veya değişmesine sebep olan mekanik yöntemler kullanılarak alınması ile elde edilen ürünü tanımlar.

Lokanta, restoran, otel ve hazır yemek üreten işletmeler gibi son tüketiciye yemek hizmeti veren işletmelere veya doğrudan son tüketiciye mekanik ayrılmış kırmızı et ve mekanik ayrılmış kanatlı eti satışı yapılamaz ve bu işletmelerde mekanik ayrılmış kırmızı et ve mekanik ayrılmış kanatlı eti kullanılamayacağı belirtildi.