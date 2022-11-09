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Bakanlık çalışma başlattı asgari ücret araştırması yapılıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçiler, işverenler ve kamuoyunun 2023'teki asgari ücrete ilişkin beklentilerini tespit etmek üzere araştırma başlattı.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 10:03
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Bakanlık çalışma başlattı asgari ücret araştırması yapılıyor

Bakanlık çalışma başlattı asgari ücret araştırması yapılıyor
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan  yapılan açıklamaya göre, 2023'te geçerli olacak yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında, Türkiye genelindeki küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeleri de kapsayacak araştırmada, asgari ücret beklentileri tespit edilecek.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmadan önce tamamlanacak anketin sonuçlarının, komisyon toplantısında kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.Bakanlık, 2022'deki asgari ücreti belirleme sürecinde Türkiye genelinde akademik bir kadroyla araştırma yapmıştı.

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