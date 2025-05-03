Bakanlık dev markanın cep telefonlarını toplatıyor! Türkiye'de 1 alana 1 hediye kampanyası yapmıştı...

Ticaret Bakanlığı, güvenilir ürünlere ulaşılması için sahada denetimlerine devam ediyor. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi(GÜBİS), üzerinden yapılan denetimlerde kusurlu bulunan ürünler listelendi. Kusurlu bulunanlar arasında bu sefer telefon ve ses bombası bulundu. 2011 yılında akıllı cep telefonu üretimine başlayan Türk markası Reeder da listeye girdi.

LİSTEDE TELEFONDA YER ALDI

Çocuk oyuncaklarından, kırtasiye eşyalarına, deterjan kaplarına kadar pek çok ürün Ticaret Bakanlığı'nın listesine girmeye devam ediyor. Vatandaşın güvenilir ürünlere ulaşmasını hedefleyen Ticaret Bakanlığı, denetimlerine devam ediyor. Listelerde bu sefer telefon ve ses bombası yer aldı.

BİR ZAMANLARIN 1 ALANA 1 BEDAVALI TELEFONUYDU

2011 yılında akıllı cep telefonu üretimine başlayan Türk markası Reeder'da listeye giren ürünler arasında dikkat çekti. Özellikle 1 Alana 1 Hediye kampanyaları ile telefon satan markanın 'S19 Max Pro S Zoom' modeli listede bulundu. Bakanlık üründe, "Te Yönetmeliği 5. Madde De Belirtilen Temel Gereklere Uygun Olmadığı" tespitinde bulundu. Modelin piyasa arzının yasaklanıp toplatılmasına karar verdi.

SES BOMBASI DA LİSTEDE VAR

Mercusys marka olan ses bombasının piyasa arzının toplatılıp arzının yasaklanmasına karar verildi. "Te Yönetmeliği 5. Madde De Belirtilen Temel Gereklere Uygun Olmadığı" gerekçe gösterildi.