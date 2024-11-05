Bakanlık devreye girdi Boeing grevi sona erdi

Seattle, ABD - Boeing çalışanları, yaklaşık yedi hafta süren grevi sona erdiren maaş artışı teklifini kabul etti. Uluslararası Makinistler ve Havacılık İşçileri Birliği (IAM) tarafından yapılan oylamada, işçilerin %59'u Boeing’in %38 oranındaki maaş zammını ve 12.000 dolarlık tek seferlik prim ödemesini kabul etti. Çalışanların işe dönüşü 6 Kasım Çarşamba günü ya da en geç 12 Kasım’da başlayacak.

38% Maaş Artışıyla Grev Son Buldu

Boeing işçileri, 13 Eylül'de maaş ve çalışma koşullarını iyileştirmek amacıyla greve başlamıştı. Bu süreçte IAM, işverenin önceki iki teklifini yetersiz bularak reddetmiş ve %40’lık bir maaş artışı talebinde bulunmuştu. Sonuçta, şirketin %38’lik zam teklifini kabul eden işçiler, maaş artışının yanı sıra bir kerelik 12.000 dolarlık ödeme ve emeklilik planlarında iyileştirme hakkı kazandı.

IAM lideri Jon Holden, “Bu zafer ve bu grev, IAM üyelerinin iş yerinde saygı ve adil maaş için bir duruş sergilediğini gösteriyor” dedi. Grev boyunca üretimde aksamalara neden olan eylem, Boeing’in üretim hatlarında önemli bir yavaşlamaya yol açmış ve şirketin yaklaşık 10 milyar dolarlık kayıp yaşamasına neden olmuştu.

ABD Çalışma Bakanlığı Devreye Girdi

Boeing'in krizini sona erdirmek için ABD Çalışma Bakan Vekili Julie Su, geçtiğimiz ay Seattle’a giderek müzakerelere destek verdi. Boeing CEO’su Kelly Ortberg ise anlaşma sonrasında çalışanlarına hitaben yaptığı açıklamada, "Son birkaç ay zorlu geçti ama aynı takımın bir parçasıyız" diyerek şirketin eski başarı seviyesine dönmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Ekim ayında Boeing, ticari uçak biriminde üç ayda 4 milyar dolarlık operasyonel zarar bildirmişti. Ayrıca uzun süreli bir grevin kredi notu düşüşlerine yol açabileceği endişesiyle 20 milyar doları aşkın bir kaynak yaratmak amacıyla hisse satışına çıkmıştı. Grev anlaşması sonrası Boeing'in finansal durumu üzerindeki baskının hafiflemesi bekleniyor.