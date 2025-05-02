Bakanlık devreye girmişti! Çitos Efe'nin son hali gündem oldu

Bir süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Efe Koçyiğit’in son hali görenleri şaşkına uğrattı. Çocuktan Al Haberi programında sempatik halleri, kendine has şivesi ve yemeğe olan düşkünlüğü ile damga vuran Efe Koçyiğit büyüdü.

BAKANLIK EFE İÇİN DEVREYE GİRMİŞTİ

Bakanlık ekranlara çıkarılan çocukların ekonomik olarak sömürülmemeleri için Efe Koçyiğit’in ailesine obezite konusunda uyarıda bulunmuştu. Bir süredir ekranlarda görünmeyen Efe Koçyiğit, son hali gündem oldu. Koçyiğit’in aldığı kilolar ise dikkatlerden kaçmadı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Çitos Efe lakaplı Efe Koçyiğit'e sosyal medyada; 'kocaman olmuş' 'çok büyümüş', 'maşallah sana', 'hiç değişmemiş' gibi yorumlar yapıldı.