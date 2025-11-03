Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'yle ilgili, şoke eden bir detay daha gün yüzüne çıktı. Ünlü sanatçının oğlu Tuğberk Yağız'dan şiddet gördüğü iddia edilmişti, bakanlık iddiaları doğruladı. Ünlü şarkıcının üç ay önce değil, 5 Mart 2023 tarihinde iki kez KADES'ten yardım çağrısında bulunduğu ama oğlundan şikayetçi olmadığı ortaya çıktı.

ŞİDDET İDDİALARI DOĞRU ÇIKTI

'Bu Sabah' programında Sevilay Yılman, Güllü’nün ölmeden yaklaşık üç ay önce oğlu Yağız Gülter tarafından şiddet gördüğünü iddia etmişti. Yılman, Güllü’nün Kadın Destek Uygulaması (KADES) aracılığıyla yardım çağrısında bulunduğunu kayıtlar da durduğunu söylemişti.

Güllü'nün KADES uygulamasından yardım çağrısında bulunduğu iddiası İçişleri Bakanlığı kaynakları tarafından doğrulandı. Ünlü şarkıcının üç ay önce değil, 5 Mart 2023 tarihinde iki kez KADES'ten yardım çağrısında bulunduğu ortaya çıktı. Ama ekiplerin olay yerine gelmesinin ardından Güllü'nün şikayetçi olmadığı şikayetten vazgeçtiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Kasımpaşalı Güllü lakabıyla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Gül Tut, 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Soruşturma sürerken, şarkıcının patronu Ferdi Aydın, Güllü’yü kızının öldürdüğünü öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Ferdi Aydın, Tuğyan Ülkem Gülter'in bir aile dostuna attığı mesaj ve videoda, "Annemi öldürdüm" dediğini iddia etmişti.

Ferdi Aydın'ın suçlamalarının ardından Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter savcılığa giderek ifade vermişti.

Tuğyan Ülkem Gülter'in bu açıklamasının ardından tanıklar Bircan Dülger ile Çağrı Kutlu da verdikleri ifadede, Tuğyan’dan şüphelendiklerini söylemişti.

GÜLLÜ’NÜN KIZINDAN MANİDAR PAYLAŞIM

Annesi Güllü'yü öldürmek istediği iddiaları gündeme gelen Tuğyan Ülkem Gülter, sosyal medyadaki sessizliğini bozdu. Tüm gözlerin üzerine çevrildiği günlerde Gülter, "Gidene mi yanayım, kalana mı anne? Ben de annemin yavrusuydum" ifadelerini kullanarak paylaşımda bulundu.