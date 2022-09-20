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Bakanlık duyurdu. 1 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, PKK mensubu 1 teröristin daha ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 20:19
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Bakanlık duyurdu. 1 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

Bakanlık duyurdu. 1 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
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İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensubunun 2010 yılında terör örgütüne katıldığı, Kuzey Irak’ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 90’a yükseldi. (AA)

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