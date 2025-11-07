Ticaret Bakanlığı, taşıt kaçakçılığına yönelik yürütülen operasyonlarda 1 milyar 712 milyon TL değerindeki 434 aracı yakaladı. Operasyon kapsamında otomobillerden iş makinelerine kadar çok sayıda taşıt hakkında adli işlem başlatıldı.

Bakanlık, ülke ekonomisini, piyasa dengesini ve dürüst ticaret erbabının rekabet gücünü korumak amacıyla denetim ve kontrollere devam ettiklerini belirtti.

434 ARAÇ KAÇAKÇILIK KAPSAMINDA İNCELEME ALTINDA

Bakanlığa bağlı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyonlarda sahte evrak ve fatura düzenlenmesi, Interpol kayıtlarında yer alan çalıntı araçlar ve benzeri usulsüzlükler tespit edildi. Bu kapsamda 2025 yılı başından itibaren toplam 434 araç yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. Yakalanan araçların 282’si otomobil, 52’si iş makinesi, 15’i TIR cinsi taşıtlardan oluştuğu bildirildi.

1,7 MİLYAR TL’LİK KAÇAK ARAÇ OPERASYONU

Yapılan açıklamaya göre, işlem gören araçların toplam piyasa değeri 1 milyar 712 milyon 479 bin 59 TL olarak hesaplandı. Bu tutarın 1 milyar 451 milyon 226 bin 856 TL’lik kısmı otomobil grubuna ait.