Bakanlık duyurdu. Bugün hesaplara yatırılacak!

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilere yönelik 47 milyon 634 bin 77 TL’lik destek ödemesinin bugün hesaplara aktarılacağını duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ödemelerin çiftçilerin üretim gücünü artırarak tarımsal kalkınmayı desteklemeyi amaçladığı vurgulandı.

Destek kapsamında, kırsal kalkınma yatırımları için 41 milyon 113 bin 508 TL, bireysel sulama sistemleri için 5 milyon 521 bin 664 TL ve sertifikalı tohum üretimi için 998 bin 905 TL ödenecek. Ödemeler, tarımsal verimliliği artırmak ve çiftçilerin maliyetlerini azaltmak için tasarlandı.