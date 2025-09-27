Bakanlık duyurdu. Bugün hesaplara yatırılacak!

Kaynak: Haber Merkezi
Bakanlık duyurdu. Bugün hesaplara yatırılacak!

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilere 47 milyon 634 bin 77 TL’lik tarımsal destek ödemesini bugün hesaplara yatırıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilere yönelik 47 milyon 634 bin 77 TL’lik destek ödemesinin bugün hesaplara aktarılacağını duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ödemelerin çiftçilerin üretim gücünü artırarak tarımsal kalkınmayı desteklemeyi amaçladığı vurgulandı.

tarim.jpg

Destek kapsamında, kırsal kalkınma yatırımları için 41 milyon 113 bin 508 TL, bireysel sulama sistemleri için 5 milyon 521 bin 664 TL ve sertifikalı tohum üretimi için 998 bin 905 TL ödenecek. Ödemeler, tarımsal verimliliği artırmak ve çiftçilerin maliyetlerini azaltmak için tasarlandı.

Son Haberler
İstanbul manzaralı çay keyfi pahalıya mal oldu! Çatı katında kazan patladı: Alevler binayı sardı
İstanbul manzaralı çay keyfi pahalıya mal oldu! Çatı katında kazan patladı: Alevler binayı sardı
Sadettin Saran çok hızlı başladı! Fenerbahçe'de bir devir sona erdi: İlk o ismin bileti kesildi
Sadettin Saran çok hızlı başladı! Fenerbahçe'de bir devir sona erdi: İlk o ismin bileti kesildi
Güllü’nün son anları ortaya çıkmıştı!6. katta neler yaşandı... Duyulan ses akıllarda soru işareti bıraktı...' Annemi atmış'
Güllü’nün son anları ortaya çıkmıştı!6. katta neler yaşandı... Duyulan ses akıllarda soru işareti bıraktı...' Annemi atmış'
Goldman Sachs enflasyon ve büyüme beklentisini açıkladı
Goldman Sachs enflasyon ve büyüme beklentisini açıkladı
Kayseri’de bahis çetesi çökertildi! Milyarlık vurgun
Kayseri’de bahis çetesi çökertildi! Milyarlık vurgun