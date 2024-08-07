Bakanlık duyurdu! Ödemeler bugün hesaplara yatıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mahinur Özdemir Göktaş liderliğinde, yaşlılar için 3,6 milyar TL ve engelliler için 2,9 milyar TL olmak üzere toplamda yaklaşık 6,5 milyar TL'lik sosyal yardım ödeneğinin ilgili bireylerin banka hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

6.5 MİLYAR LİRAYI HESAPLARA YATIRILIYOR

Sosyal hizmetler alanında önemli bir adım atan Bakan Göktaş, engelli ve yaşlı bireylerin toplum içinde aktif roller üstlenmelerini ve bağımsız yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla yeni sosyal destek programlarının hayata geçirildiğini duyurdu.

Bakan, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda Ağustos ayı için toplam 6,5 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıyoruz" ifadelerini kullandı.

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engelli ve yaşlı bireylerin desteklenmesine yönelik finansal yardımların Ağustos ayı itibarıyla hesaplara aktarılmaya başlandığını duyurdu.

Resmi sosyal medya kanalları üzerinden yapılan açıklamada, yaşlılık aylıkları için ayrılan 3,6 milyar TL ve engellilik aylıkları için ayrılan 2,9 milyar TL'nin ilgili vatandaşların banka hesaplarına yatırıldığı bilgisi paylaşıldı.