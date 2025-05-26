Bakanlık duyurdu, ödemeler için başvurular başladı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yaşlı Destek Programı (YADES 2025) başvurularının başladığını duyurdu. Program kapsamında, 65 yaş üstü vatandaşların korunması ve desteklenmesi, evde bakım ve gündüz bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Bakanlık, 9 yılda toplam 64 milyon 333 bin lira finansman desteği sağlayarak 54 farklı belediyede yürütülen 91 projeyle 153 bin 898 yaşlıya ulaştı. Yeni projeler için belediyeler, 27 Haziran'a kadar valiliklere başvuruda bulunabilecek.

Yaşlıların yaşam kalitesini artırmaya yönelik bu program, sosyal destek mekanizmalarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR OLDU?

Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet ödemelerinin güncellendiğini belirtti. Göktaş, sosyal hizmet modelleriyle düşük gelirli birey ve ailelere destek sağladıklarını ifade ederek, yaşlı aylığının 4 bin 181 liradan 4 bin 664 liraya, yüzde 40-69 arası engel oranına sahip vatandaşların aylığının 3 bin 338 liradan 3 bin 723 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli bireylerin aylığının ise 5 bin 7 liradan 5 bin 584 liraya çıkarıldığını açıkladı. Ayrıca, 18 yaş altı engelli yakınlarına ödenen aylıklar 3 bin 338 liradan 3 bin 723 liraya, ağır silikozis hastalarının aylıkları ise 9 bin 185 liradan 10 bin 245 liraya yükseltildi.

YAŞLI DESTEK PROGRAMI NEDİR?

YADES, Türkiye’de ikamet eden ve sosyal hizmete ihtiyaç duyan 65 yaş üstü vatandaşların desteklenmesini hedefliyor. Bireylerin evde bakım, gündüz bakım ve koruyucu hizmetlere daha kolay ulaşmasını amaçlayan program, bu hizmetlerin yaygınlaştırılmasını da sağlıyor. Özellikle kırsal veya hizmete erişimin zor olduğu bölgelerde yaşayan yaşlılar için YADES büyük önem taşıyor.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’ın açıklamasına göre, aile temelli aktif ve sağlıklı yaşlanmayı desteklemek amacıyla yürütülen programda kurumsal bakım dışında alternatif modeller yaygınlaştırılıyor. Gündüz bakım evleri ve evde destek hizmetleri bu çerçevede ön plana çıkıyor.

YADES İLE NE KADAR DESTEK SAĞLANACAK?

Bakan Göktaş’ın verdiği bilgiye göre, 2016’dan bu yana YADES kapsamında 64 milyon 333 bin TL finansman desteği sağlandı. Bu destekle 54 belediye tarafından yürütülen 91 projeyle, toplam 153 bin 898 yaşlıya ulaşıldı. Bu yıl da benzer kapsamda projelerin desteklenmesi hedefleniyor.

YADES 2025 için belediyeler tarafından hazırlanacak projeler, hem yaşlı bireylerin ihtiyaçlarını karşılayacak hem de sosyal hizmetlerin ülke geneline yayılmasını sağlayacak şekilde değerlendirilecek. Bu kapsamda destek almak isteyen belediyelerin başvurularını zamanında tamamlamaları büyük önem taşıyor.

YAŞLI DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2025 yılı Yaşlı Destek Programı (YADES) başvuruları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün internet sitesi üzerinden alınıyor. Başvuruda bulunacak belediyelerin, sitede yer alan “YADES Proje Başvuru Formu”nu doldurması ve hazırladıkları proje taslaklarıyla birlikte İl Müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor. Yani bireysel başvuru değil, belediyeler aracılığıyla destek veriliyor.