Bakanlık duyurdu: Yeni destek programı başladı. Kimler başvurabilecek?

Türkiye'de iklim ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak amacıyla kaynak verimli ve düşük karbonlu üretimi teşvik eden Yeşil Dönüşüm Destek Programı'nın uygulama esasları netleşti.

Bu program kapsamında, yalnızca imalat sanayisinde faaliyet gösteren Türkiye'deki yerleşik sermaye şirketleri başvuruda bulunabilecek. Amaç, bu şirketlerin çevresel etkilerini azaltarak daha sürdürülebilir ve verimli üretim süreçlerine geçişlerini desteklemek. Programın, ülkenin yeşil dönüşüm sürecine önemli katkılar sağlaması hedefleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürürlüğe giren Yeşil Dönüşüm Destek Programı Uygulama Esasları Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu tebliğ ile Türkiye'de döngüsel ekonomi anlayışı doğrultusunda doğal kaynakları koruyan, iklim ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkıda bulunan, kaynak verimli ve düşük karbonlu üretimi amaçlayan yatırımları desteklemek için uygulanacak programın usul ve esasları belirlenmiş oldu.

Program kapsamında, yatırımcıların tesis bazında yürütecekleri yeşil dönüşüm uygulamalarını içeren bir yol haritası raporu hazırlamaları gerekecek. Bu raporda, başvurulan proje için miktarsal veya oransal olarak somut ve ölçülebilir iyileştirmeler içeren bir veya birden fazla proje hedefi belirlenmesi zorunlu olacak.

Belirlenen proje hedefleri, enerji tüketimi, sera gazı emisyon miktarı, hava kirleticileri, karbon ve su ayak izi, ham madde kullanımı, atık miktarı, su tüketimi, atık su miktarı ve kirlilik yükü gibi performans göstergeleri dikkate alınarak birim üretim başına oluşturulacak.

Belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı ise mevcut durum ile nihai durum ölçüm bilgileri karşılaştırılarak değerlendirilecek.

BAŞVURU SÜRECİ NASIL OLACAK?

Programa yalnızca Türkiye'de faaliyet gösteren imalat sanayisindeki yerleşik sermaye şirketleri başvurabilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, program çerçevesinde genel veya sektörel başvurular için çağrılar düzenleyebilir ve her bir çağrı için özel koşul ve süreleri belirleyebilir.

HANGİ PROJELER DESTEKLENECEK?

Desteklenecek projelerde, yol haritası raporunun uygunluğu, program hedeflerine uyum, ölçülebilir proje hedefleri içermesi, yeşil dönüşüm uygulamalarını barındırması ve çağrı şartlarını karşılaması gibi kriterler aranacak.

Projeler, yol haritası raporunun yatırımcının yeşil dönüşüm sürecine yönelik kapsamlı planlamalarını içermesi, dönüşüm uygulamalarının sektördeki en iyi uygulamalara dayanması, yenilikçi yöntemler ve teknolojiler içermesi gibi unsurlarla değerlendirilecek.

Destek kapsamındaki projeler, arazi veya arsa alımları, bina ve inşaat masrafları, makine, teçhizat, teknoloji, yazılım ve donanım alımları ile ölçüm, doğrulama, belgelendirme, etüt, test ve danışmanlık hizmetlerini kapsayabilecek.