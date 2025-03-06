Bakanlık duyurdu! Yeni personel alımı yapılacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda istihdam edilmek üzere 78 çevre ve şehircilik uzman yardımcısı alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı Platformu üzerinden başlayan başvurular 16 Mart'ta sona erecek. "Çevre ve Şehircilik Uzmanlığı Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde yazılı ve sözlü sınav yapılacak. Yazılı sınav, 12 Nisan'da Gazi Üniversitesi'nde yapılacak.

Adaylar başvuru koşullarına ve diğer detaylara "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/" adresinden ulaşabilecek.