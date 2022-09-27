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Bakanlık, Gaziantep'te 'teki 3 yaşındaki çocuk cinayeti için yayın yasağı ve erişim engeli istedi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gaziantep'te çocuk cinayeti haberleriyle ilgili erişim engeli ve yayın yasağı getirilmesi için savcılığa başvuruldu ve adli süreci takip ederek suçluların en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olunacağını bildirdi.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 20:39
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Bakanlık, Gaziantep'te 'teki 3 yaşındaki çocuk cinayeti için yayın yasağı ve erişim engeli istedi

Bakanlık, Gaziantep'te 'teki 3 yaşındaki çocuk cinayeti için yayın yasağı ve erişim engeli istedi
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında yer alan "Gaziantep'te vahşet: 3 yaşındaki kız çocuğunu öldürüp derin dondurucuda sakladılar" başlıklı haberlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, olayın öğrenilmesinin ardından Bakanlık tarafından ivedilikle ilgili kurumlarla iletişime geçilip, araştırma yapıldığı ifade edilerek "2021 doğumlu C.N.E. isimli çocuğun ise koruma altına alındığı" bilgisine yer verildi.

Konuyla ilgili adli makamlarca gerekli işlemlerin yürütüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlık olarak adli süreci takip ederek suçluların en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak konuyla ilgili haberlere erişim engeli ve yayın yasağı uygulanması için Cumhuriyet Savcılığına başvurmuş bulunmaktayız."

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