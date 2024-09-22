Bakanlık harekete geçti 2 tanık korumaya alındı. Narin'in katilinin açıklanması an meselesi...

Diyarbakır’da kuran kursundan çıktıktan 19 gün sonra bir çuval içinde cesedi dere yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı.

İtirafçı Nevzat Bahtiyar’ın cezaevinden çıkarılarak ek ifadesinin alınması üzerine köye giden jandarma ekipleri evde ve ahırda yeniden DNA ve incelemesi yaptı. Cezaevinde birbirleriyle görüşmelerine izin verilmeyen Güran ailesi bireylerinin kameralı özel odalarda tutuldukları ve dışarıdaki aile bireylerinin dahi görüşmelerine izin verilmediği ifade edildi.

GİZLİ TANIK OLARAK İFADELER ALINACAK

Soruşturma kapsamında gerek şüpheli, gerekse bilgisine başvurulan bazı kişilerin gizli tanık olarak ifade verebilecekleri açıklandı. Bununla ilgili İçişleri Bakanlığının da tanık koruma programında görevli 3 kişilik uzman bir heyeti Diyarbakır’a gönderdiği aktarıldı.

JASAT YENİDEN KÖYE GİTTİ

Nevzat Bahtiyar’ın ek ifadesinden sonra soruşturma genişletildi. Bahtiyar son ifadesinde, “Cesedi yerde yatar vaziyette gördüm. Ağzından köpük gibi bir sıvı gelmişti. Salim’den aldıktan sonra önce ahırın penceresinden içeri bıraktım” dedi. Bunun üzerine Jandarma olay yeri inceleme ile JASAT ekipleri yeniden köye yöneldi.

EV VE AHIRINDAN TEKRARDNA ÖRNEKLERİ ALINDI

Güran ailesi aleyhine ifade verdiği için ailesinin can güvenlikleri olmadığı gerekçesiyle ailesinin boşalttığı köy evinde ve evin bitişiğindeki ahırda yeniden inceleme yapılırken “Cesedi pencereden ahıra bıraktım” dediği pencere içinde ve çevresinde, boşaltılan evde ikinci kez amca Salim, anne Yüksel, ağabey Enes ve Nevzat Bahtiyar’a ait olabileceği değerlendirilen parmak izi, tırnak, kan, tükürük, salya, kıl örnekleri olabileceğine dair DNA bulgusu incelemesi yapıldı. JASAT ekibi, aldıkları numunelerle birlikte köyden ayrıldı.

BAKANLIK 3 KİŞİLİK ÖZEL EKİP GÖNDERDİ

İki kişinin can güvenlikleri nedeniyle uzaklaştırıldığı belirtilirken gizli tanık olarak ifadelerinin alınacağı bilgisi üzerine 3 kişilik uzman ekip Ankara’dan Diyarbakır’a geldi.

İTİRAFÇI ÜÇÜNCÜ KEZ İFADE DEĞİŞTİRDİ

3 savcı tarafından ifadesi alınan ve 3. kez ifadesini değiştiren Bahtiyar son olarak şunları söylemişti:

Salim beni ağabeyi Arif’in evine çağırdı. Evde bir oda hariç tüm odaların kapıları kapalıydı. Salim beni solda bulunan odalardan birine götürdü. Narin’in yerde hareketsiz yatar vaziyette olduğunu gördüm. Ağzında köpük şeklinde sıvı vardı. Salim bana, ‘Yüksel’le birlikte olduğumuzu gördüğü için bu kızı ben öldürdüm. Sende benim suç ortağımsın. Olaya tanık olduğun için cesedi yok edeceksin. Yoksa oğlunun kafasına sıktırırım. Bunu yok et ve sonrasında sana 200 bin lira vereceğim’ dedi. Cesedi birlikte Battaniyenin içine bıraktık. Salim cesedi kucağıma verdi ve cesetle birlikte evden çıktım. Kapı önünde Narin’in terlikleri vardı. Salim’in isteğiyle alıp battaniyenin içine koyduktan sonra aracıma bırakmak için evime doğru gittim. Cesedi ilk önce bana ait ahıra pencereden bıraktım. Ardından ahırdaki çuvalı aceleyle cesedin başından geçirdim. Çuvalı bağlamamıştım. Battaniyeyi arkamdan aracıyla gelen Salim’e verdim. Salim, ‘Cesedi gerekirse parçala, sonra dereye at’ dedi. Arif’in evine doğru baktığımda Narin’in annesi Yüksel yüzünü ellerinin arasına alarak ağlıyordu. Cesedi dereye götürüp gizledim. Narin’in bir ayağı çuvalın dışında kalmıştı. Telaşla yaptığım için bağlayamadım. Olaydan birkaç gün sonra Salim’le yolda karşılaştık. Benimle kaş göz işareti yaparak selamlaştı. Cesedi bıraktığım yeri Salim’in görüp görmediğini bilmiyorum. Ancak Eğertutmaz deresi köyün yüksek yerlerinden görülmektedir. Bu nedenle Salim beni arkadan izleyerek cesedi nereye bıraktığımı görmüş olabilir. Ben Narin’i kesinlikle öldürmedim.