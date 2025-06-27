Bakanlık harekete geçti, fahiş fiyata 4.2 milyon lira ceza kesildi!

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, emlak ilanlarında yapılan fiyat artışlarını yakından takip ettiklerini belirterek, "21 taşınmaz sahibinin ilan fiyatında, genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan şekilde fiyat artışı yaptığı tespit edilmiş, bu kapsamda ilgili emlak sahiplerinin her biri hakkında 200 bin TL olmak üzere toplam 4,2 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir" dedi.

Bakan Yardımcısı Gürcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak ev sahiplerini uyarıyoruz; taşınmaz sahiplerince ilan fiyatlarında yapılan fiyat artışlarını yakından takip ediyoruz. Emlak sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının tesis edilmesine ve vatandaşlarımızın mağduriyetinin önlenmesine yönelik faaliyetlerimiz aralıksız devam etmektedir. Bu kapsamda, Bakanlığımızca mayıs ayı sonunda yapılan yönetmelik değişikliğiyle, internet ortamında verilen taşınmaz ilanlarında; genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan ve haklı bir gerekçeye dayanmayan fiyat artışları yasaklanmış, bu tür artışlar için taşınmaz sahiplerine de idari para cezası uygulanabilmesinin önü açılmıştır" dedi.

'GEREKLİ TÜM TEDBİRLER ALINACAK'

Gürcan, "Elektronik ortamda verilen taşınmaz ilanları üzerinde yapılan ihbar, inceleme ve analizler neticesinde; yönetmelik değişikliğinin yapıldığı tarihten sonra 21 taşınmaz sahibinin ilan fiyatında, genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan şekilde fiyat artışı yaptığı tespit edilmiş, bu kapsamda ilgili emlak sahiplerinin her biri hakkında 200 bin TL olmak üzere toplam 4,2 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Emlak sektöründe şeffaf ve dengeli bir piyasa yapısının oluşturulmasına ve vatandaşlarımızın menfaatlerinin korunmasına yönelik gerekli tüm tedbirler, gecikmeksizin alınmaya devam edilecektir" ifadelerini kullandı.

Bakan Yardımcısı Gürcan, paylaşımında, söz konusu fiyat artışlarını gösteren görsellere de yer verdi.