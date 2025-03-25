Bakanlık harekete geçti! Fiyatlara yeni önlem, kesinti artırıldı

ABD'de başlayan yumurta krizinin ardından artan dış talep, Türkiye'de yumurta fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Bu durum üzerine hükümet, sofralık yumurta ihracatına uygulanan fon kesintisini artırma kararı aldı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı kararı ile kilogram başına uygulanan kesinti 0,5 dolardan 1,5 dolara yükseltildi.

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Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu düzenlemenin gıda arz güvenliğini koruma ve iç piyasada fiyat istikrarını sağlama amacı taşıdığı belirtildi. İlk olarak 25 Şubat 2025'te yürürlüğe giren düzenleme ile başlayan kesintinin, dış talebin yüksek olması nedeniyle fiyat artışlarını engellemekte yetersiz kaldığı ifade edildi.

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Bakanlık, fiyat istikrarını sağlamak ve vatandaşların uygun fiyatlarla yumurtaya ulaşmasını kolaylaştırmak için gerekli tüm politika ve denetim araçlarının kararlılıkla kullanılacağını vurguladı. Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm paydaşlarla iş birliğinin süreceği belirtildi. Bu adımın, iç piyasada fiyatların dengelenmesine katkı sağlaması bekleniyor.

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