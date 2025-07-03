Bakanlık harekete geçti, tek tek tespit edildi! Toplam 4 milyon lira ceza

Satılık daire ilanlarındaki fahiş artışları, Ticaret Bakanlığı mercek altına aldı. Bazı ev sahiplerinin konut fiyatlarına kısa süreler içinde milyonlarca lira zam yaptığı belirlendi. 21 ev sahibine 4 milyon lira ceza verildi.

Uzman isim; "Sistemden kaçış yok. Yani girdiğiniz ilanı direkt Ticaret Bakanlığı'na bildiriyor. Bu denetimlerin artması fiyatların da yükselişini engelledi" dedi.

İnternetteki konut oyunları tek tek ortaya çıktı. Piyasayı yukarı yönde etkilemek için fahiş oranda zam yaptığı belirlenen 21 ev sahibine milyonlarca lira ceza kesildi.

"YERİNDE BİR KARAR YANİ KESİNLİKLE."

Ticaret Bakanlığı internette bulunan ilanlardaki orantısız zamları mercek altına aldı. Cezai yaptırımlar devreye sokuldu.

Konunun uzman ismi; "Bunu bir nevi ticarete döküyorlar ya da bundan faydalanıyorlar yani. Cezalar bence devam etmeli" açıklamasında bulundu.

"YAKALAMA ŞANSI YÜKSEK"

Bir ev sahibi Ocak ayında dairesini 7 milyon liraya satışa koymuş. 5 ay sonraysa 3 milyon 750 bin lira artış yaparak, o ilanı 10 milyon 750 bin lira olarak güncellemiş. Bir başka örnekte ise 29 Mayıs'ta 20 milyon liraya satışa çıkarılan daire sadece 2 hafta sonra 2 milyon lira artışla, 22 milyon liradan ilana konuldu. Fiyat oyunlarının bir diğeri ise 30 Mart'ta yaşandı. 7 milyon 750 bin liraya satılan bir dairenin fiyatı 14 Haziran'da 8 milyon 310 bin liraya yükseldi. Yani ev sahibi yaklaşık 2,5 ayda 560 bin lira zam yaptı.

Orantısız artış yapılması ile ilgili, "İlanı siz yükselttiğiniz zaman bu bildirim, hem Ticaret Bakanlığı'na hem de vergi dairesine gidiyor. Buradan çok kolay bir şekilde yakalama şansı yüksek" denildi.

Fahiş zam yapanlar birer birer belirlendi. 21 ev sahibine toplam 4 milyon 200 bin lira ceza kesildi.

"FİYATLARIN YÜKSELİŞİNİ ENGELLEDİ"

Konunun uzman ismi satılık ev fiyatları ile ilgili, "Bu denetimlerin artması fiyatların da yükselişini engelledi. Çok önemli bir karar oldu. Çok önemli bir uygulama oldu. Artık herkes kafasına göre fiyat yükseltemeyecek. Bu çıktıktan sonra fiyatlarda %10 %15 gerileme oldu" dedi.

Bazı uyanık ev sahipleri bu denetime takılmamak için ilanı silip yeni bir ilan açıp evlerinin fiyatını yükseltiyorlar. Ama yine de denetimden kaçamıyorlar. Çünkü yapay zeka onu da tespit ediyor. Çünkü ilan karşılaştırması yapıyor. Çok kolay bir sistem. Yapay zeka sayesinde her gün bilgi vermek zorunda ilan portalı da, Ticaret Bakanlığı'na. O yüzden artık sistemden kaçış yok.