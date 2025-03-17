Bakanlık İstanbul'da da denetim yaptı! Yaklaşık 30 ilçede

Ticaret Bakanlığı, Ramazan Bayramı öncesinde fahiş fiyat artışları nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması ve tüketici hakları ihlallerinin önüne geçilmesi amacıyla market ve restoranlardaki denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda 11 ilde eş zamanlı denetim yapıldı. İstanbul'da gerçekleştirilen denetimlerde de marketlerden restoranlara kadar geniş bir alanda kontroller yapıldı.

Denetim ekipleri bu kapsamda kasa ve reyon fiyatları arasındaki uyum, künye kontrolleri, fiyat değişim tarihleri, gramaj eksiklikleri ve haksız fiyat artışlarına yönelik incelemelerini sürdürüyor. Restoranlarda ise menü ve fiyat kontrolleri yapılıyor. Denetimler sonucunda fiyat etiketi yönetmeliğine aykırılık tespit edilen işletmelere para cezaları uygulanacak.

Ayrıca haksız fiyat artışı yapan firmalar ise Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edilerek, 2024 yılı itibarıyla belirlenen ceza miktarları kapsamında işlem görecek. İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, yapılan denetimlere ilişkin detayları paylaştı.

'İSTANBUL'DA 41 EKİBİMİZLE DENETİMLERİMİZE DEVAM EDİYORUZ'

İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, piyasa kontrollerinin tüketicilerin ekonomik çıkarlarını korumak ve esnaf arasındaki adil rekabeti sağlamak için yapıldığını belirterek, "Biz Ticaret Bakanlığı olarak denetimlerimize devam ediyoruz. Piyasa denetimlerimizdeki maksadımız, vatandaşlarımızın ve tüketicilerimizin ekonomik çıkarlarını korumak ve işini düzgün yapan esnaflarımız arasındaki rekabet ortamını sağlamak. Şu anda biz İstanbul İl Müdürlüğü olarak 41 ekibimizle denetim yapıyoruz. Bu denetimleri her zamanki gibi 105 arkadaşımızla gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 30 ilçede sahadayız" dedi.

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'1,4 MİLYON ÜRÜN DENETLENDİ'

Ocak ayından bu yana İstanbul'da yapılan denetimlere ilişkin de bilgi veren İsmail Menteşe, "Denetimlerimiz, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yürütülüyor. Ocak ayından bugüne kadar İstanbul'da 1 milyon 400 bin civarında ürünü denetledik. Bunların 30 bininde birtakım eksiklikler gördük ve idari yaptırımlar uyguladık. Yaklaşık 6 bin 300 markette yaptığımız incelemelerde bu eksiklikleri tespit ettik. Denetimlerimiz restoranları da kapsıyor. Menü denetimleri yapıyoruz ve fiyat kontrollerini sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

Ramazan ayında gıdaya sıkı denetim

'BAZI ÜRÜNLERDE YILBAŞINDAN BU YANA YÜZDE 15 İLE 30 ARASINDA İNDİRİM OLDUĞU TESPİT EDİLDİ'

Bazı ürünlerde fiyatların düştüğünü aktaran Menteşe, "Fiyat değişimlerini sürekli olarak önceki rakamlarla karşılaştırıyoruz. Bugün yapılan denetimlerde bazı ürünlerde yılbaşından bu yana yüzde 15 ile 30 arasında indirim olduğu da tespit edildi. Fakat fahiş fiyat artışı olan ürünler için de gerekli işlemleri başlatıyoruz. Şu an topladığımız verileri Bakanlığımıza iletiyoruz ve buradan çıkan sonuçlara göre değerlendirmeler yapılıyor" ifadelerini kullandı.