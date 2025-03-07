Bakanlık 'Kadınlar Günü'nü özel etkinliklerle kutlayacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü birçok ilde farklı etkinliklerle kutlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Samsun, Adana ve birçok ilde kadına dair farkındalık oluşturmayı amaçlayan konser, sergi ve etkinlikleri vatandaşla buluşturacak. Etkinliklerde, kadın ressamların seçkilerinden oluşan sergiler, Ankara ve İzmir'deki resim ve heykel müzelerinde sanatseverlerle buluşturulacak.

7-8 Mart günlerinde; Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu, Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası sanatseverlerle buluşacak.