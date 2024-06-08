Bakanlık ‘Koruyamadın’ tazminatı ödeyecek. Mahkemeden emsal karar

İzmir’in Bornova ilçesinde yaşayan Hülya Şellavcı Yeğin, 2022 yılının ekim ayında evinde silahla vurularak öldürüldü. Polis ekipleri yaptığı incelemede cinayetin baş şüphelisi olarak Yeğin’in ikinci eşi Kaffar Yeğin’i belirledi. Kaffar polisin yaptığı çalışmalar sonrası Konak ilçesinde arkadaşının evinde suç aleti ile yakalandı.

Hülya Şellavcı Yeğin'in, cinayetten önce Kaffar Yeğin hakkında tehdit ettiği gerekçesiyle, 4 kez suç duyurusunda bulunduğu ve uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı.

Kaffar Yeğin hakkında 'eşi tasarlayarak kasten öldürme' suçlamasından ağırlaştırılmış müebbet, 'silahla gece vakti yağma'dan 15 yıla kadar hapis, 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle İzmir 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

TOPLAM 5 YIL 5 AY CEZA ALDI

Ayrıca cinayetten önce hakkında çeşitli suçlamalar bulunan Kaffar Yeğin hakkında 'kadına karşı tehdit', 'hakaret', 'ısrarlı takip' ve 'basit yaralama' gibi suçlardan 13 yıla kadar hapis cezası istemiyle 50'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde de dava açıldı. Davanın karar duruşmasında Yeğin'e; hakaretten 8 ay 22 gün, kadına karşı tehditten 1 yıl 3 ay, basit yaralamadan 1 yıl 6 ay ve ısrarlı takipten 2 yıl olmak üzere toplam 5 yıl 5 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Karar sonrası hem sanığın hem de cinayet kurbanı kadının avukatları cezaya itiraz etti. Mahkeme, verilen kararı onaylayarak cezayı kesinleştirdi.

BAKANLIĞA HİZMET KUSURU DAVASI

Ayrıca Şellavcı Yeğin'in ölümüyle ilgili 12 polis hakkında 'ihmalleri bulunduğu' gerekçesiyle 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla dava da açıldı. Şellavcı Yeğin'in damadı ve ailenin avukatı Ensar Aktürk ayrıca İçişleri Bakanlığı'na karşı, 17 Ekim 2023'te, hizmet kusuru davası da açtı. Avukat Aktürk gerekçe olarak, Hülya Şellavcı'nın defalarca kolluk kuvvetlerine ve ilgili mercilere başvurusunun bulunduğunu, gerekli önlemlerin alınmaması neticesinde öldürüldüğü, idarece yaşam hakkının korunmadığı ve kusurlu davranıldığını öne sürerek 2 milyon 500 bin TL manevi tazminat ödenmesini talep etti.

Bakanlık ise dava konusu olan tüm unsurların savcılık talimatı ile eksiksiz yürütüldüğünü savundu. Bakanlık ayrıca davanın reddini istedi.

İzmir 3'üncü İdare Mahkemesi davayı değerlendirerek, Hülya Şellavcı'nın kızı, oğlu, annesi ve 2 kardeşi için toplam 2 milyon 500 bin TL manevi tazminatın ödenmesine hükmetti.