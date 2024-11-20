Bakanlık kotayı aştığı için ceza kestiği 4 firmayı gizliyor! Nişasta bazlı şeker halkı zehirliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın nişasta bazlı şeker (NBŞ) üreten firmalara yönelik kesilen tarihi cezalarla ilgili sansür uyguladığı ortaya çıktı.

Tarımdan Haber'de yer alan bilgilere göre, NBŞ üreten 4 firma ile 16 toptancı ve satıcının, kota sınırlarını aşarak nişasta bazlı şeker sattığı tespit edilerek bu firmalara toplamda 595 milyon lira ceza kesildi.

Kamuoyu, bu cezaların muhatabı olan firmaların isimlerinin açıklanmasını beklerken, aradan geçen zamana rağmen Bakanlık’tan bir açıklama gelmemesi soru işaretlerini artırdı.

FİRMALARIN İSİMLERİ GİZLENİYOR

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, ceza kararlarının firmalara tebliğ edildiği ancak kotayı aşarak hem halk sağlığını tehlikeye atan hem de haksız kazanç elde eden bu firmaların kamuoyuyla paylaşılmayacağı öğrenildi.

YASAL ENGEL BULUNMUYOR

Şeker Kanunu’nda, cezaların açıklanmasına engel bir madde bulunmamasına rağmen Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, halk sağlığını riske atan bu firmaları gizlemesi tepki çekiyor.

PİYASADAN DA GİZLENİYOR

Cezaya konu olan NBŞ firmalarının, sektörün diğer paydaşları olan PANKOBİRLİK, PANŞEK ve NİSAD’dan bile gizlenmesi, “Bu firmalar kimden korunuyor?” sorusunu gündeme getiriyor. Ayrıca cezaların detaylarının paylaşılmaması da kamuoyunda şüphe uyandırıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI NE DİYOR?

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun tartışılan nişasta bazlı şeker ile ilgili yayımladığı raporda şu ifadeler yer almaktadır: