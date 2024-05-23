Bakanlık Limak’a 15 milyon lira kira ödeyecek. Tasarruf bunun neresinde?

Resmi Gazete’de yayınlanan tasarruf genelgesine göre kamu kurumlarının zorunlu haller dışında 3 yıl süreyle bina yapması, kiralaması, araç alımları ve kiralamaları yasaklandı. Öte yandan kamudaki hizmet içi eğitim ve çeşitli toplantıların kurum binalarında ya da internet ortamında yapılması zorunlu oldu. Ayrıca kurumların 3 yıl süreyle yeni ekipman ve kırtasiye malzemesi almaları da yasaklandı.

Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, tasarruf genelgesinin yayınlanmasının üzerinden 1 hafta geçmesine rağmen yasakların delindiği ortaya çıktı. Daha önce Et ve Süt Kurumu’nun Limak’tan kiraladığı binanın yeni kiracısı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı oldu. Bakanlığın, 15 katlı gökdelenin içini tamamen yenilediği öğrenildi. Bakanlık, bina kirası için 12 ayda 15 milyon lira ödeyecek.

Now Ana Haber’de yayınlanan bir haberde bakanlığın kiralandığı bina gözler önüne serilmişti. Binanın önüne yığılan eşyalar, içinin tamamen yenilendiğini ortaya koydu. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ise yeni kiralamayı “Kiralan bina eskiden” diyerek savunmaya çalıştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kaynakları Birgün’e yaptığı açıklamada Et ve Süt Kurumunun söz konusu biraya aylık 800 bin 131 lira kira ödediğine dikkat çekerek “Aradan 13 ay geçti. Şu an kiranın yüzde 25 zam oranı baz alındığında 1 milyon TL’nin üzerinde olduğunu tahmin ediyoruz” ifadelerini kullandı.

MEHMET ŞİMŞEK’E “HABERİNİZ VAR MI?” SORUSU

CHP’li milletvekili Gülcan Kış, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde Limak’tan kiralanan binayı sordu. Alınan tasarruf tedbirlerine dikkat çeken Kış, bakanlığın binayı kiralama gerekçesini sordu. CHP’li Kış, Şimşek’e “Bu onayı sizden mi aldı?” dedi.

CHP’li Gülcan Kış, Bakan Şimşek’e şu soruları sordu:

"Sayın Bakan, “Kamuda tasarruf ve verimlilik paketi” olarak kamuoyuna duyurduğunuz açıklamanın üzerinden daha bir hafta bile geçmeden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Ankara'nın en lüks semtlerinden birinde 15 katlı bina kiraladığını biliyor musunuz?

Çevre Bakanlığı’nın böylesine yüksek maliyetli bir bina kiralamasını ve binanın içini tamamen yenilemesini doğru buluyor musunuz? Bu onayı sizden mi aldı? Kiralama gerekçesi nedir?

Açıklanan tasarruf tedbirleriniz, başta kamu çalışanlarının kazanılmış haklarının gaspı olarak tepkilere neden olurken tasarrufu emekçilerden, emeklilerden ve fakirleşen halktan yapmak doğru bir politika mıdır?

Tasarruf önlemleri kapsamında, toplumunda beklentisine binaen, Saray harcamaları, uçaklar, konvoylar ve korumaları kapsayan yüksek harcamalara yönelik ek bir tasarruf paketi açıklayacak mısınız?"