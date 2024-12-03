Bakanlık marka marka ifşa etti. Peynirden sucuğa sahtecilik

Tarım ve Orman Bakanlığı, halkın sağlığıyla oynayanlar ve hile yapan firmaların peşinde...Bakanlık listeyi güncelledi. Yeni firmalar Bakanlığın radarına yakalandı.

Bakanlık tarafından güncellenen listeye 20 firma daha takıldı. Son yayınlanan listede, halkın sağlığıyla oynayan 10 firma ile tağşiş ve taklit yapan 10 firma bakanlığın radarına girdi.

Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden 20 firmayı duyurdu. Gıda sektöründe halkın sağlığıyla oynayanlar bir kez daha ifşa edildi.

Taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 781 olarak kayıtlarda yer alırken, sağlığı tehlikeye düşüren ürün sayısı 168'e yükseldi.

LİSTEYE 20 YENİ ÜRÜN EKLENDİ

Dün gece güncellenen listeye 20 firma girdi. Son testlerde bitkisel karışım yağında, sumakta, pul ve toz biberde gıdada kullanıma izin verilmeyen boya, gazlı içecek macun çikolata ve gazlı içecekte ilaç etken maddesine tespit edildi. Sucukta sakatata rastlanırken, zeytinyağından tohum yağı çıktı. Manda sütündün yapıldığı öne sürülen mozzarella inek sütü tespit edildi. Urfa Kebap harcında ve börekte kanatlı ete rastlandı.Baharatlara gıdada kullanılması yasak olan boya tespit edildi. Pul biber ve toz biberde ise İlaç etken madde tespit edildi.