Bakanlık milyonlarca vatandaşı uyardı: Böyle bir uygulama yok

Kaynak: AA
Bakanlık milyonlarca vatandaşı uyardı: Böyle bir uygulama yok

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan vatandaşlara uyarı geldi. Yapılan açıklamada özel eğitim öğrencilerini arayan kişilere yönelik uyarı yapılırken iddia edildiği gibi bir uygulamalarının olmadığının altı çizildi.

MEB, Bakanlığın adını kullanarak özel eğitim öğrencilerini arayan kişilere yönelik uyarıda bulundu.

Bakanlığın Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde genel müdürlüğümüz adına aradıklarını söyleyerek öğrencilerimizin evlerine gelmek, yaşadığı, ders çalıştığı ortamı görmek, tablet, televizyon, bilgisayar gibi cihazlarını kontrol etmek gibi taleplerde bulunan kişiler olduğu yönde şikayetler alınmaktadır.

"BÖYLE BİR UYGULAMA YOK"

"Kamuoyunun bilmesini isteriz ki genel müdürlüğümüzün böyle bir uygulaması yoktur.

Bu şekilde bir talepte bulunulması da söz konusu değildir. Bu tür aramalara kesinlikle itibar edilmemesi, adres, kimlik, okul numarası gibi bilgilerin arayanlarla paylaşılmaması büyük önem arz etmektedir.

Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına dikkatli olmaları, bu tür durumlarla karşılaşmaları halinde emniyet birimleri ile iletişime geçmeleri önerilmektedir."

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