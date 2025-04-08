Bakanlık önünde nöbet tutan Tanal'a destek Ayşe Ateş’ten geldi ‘Ben de geliyorum’

Ateş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Ben de geliyorum Sayın Vekil'im" ifadelerini kullandı.

ÇADIRLI EYLEME ABLUKA

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, tutuklanan öğrenciler için Adalet Bakanlığı önünde başlattığı "Adalet Nöbeti" sırasında çadır kurdu. Polis ekiplerinin müdahalesi sonucu çadır kaldırılırken, Bakanlık önündeki alan güvenlik güçlerince ablukaya alındı.

"HUKUK KİTAPLARIM ELİMDEN ALINDI"

Tanal, Cumhuriyet gazetesine yaptığı açıklamada, "Bu akşamdan yarın sabaha kadar Atatürk Bulvarı'nda, haksız yere tutuklanan gençler için özgürlük ve adalet nöbetindeyim" dedi. Milletvekilinin yanında bulundurduğu Türk Ceza Kanunu ve hukuk kitaplarının da polis tarafından alındığı belirtildi.

CHP'li Tanal'ın adalet nöbetine polis müdahalesi

TANAL'DAN SERT TEPKİ

Eylemine devam eden Tanal, "Burada çadırımı çekip kırdılar. Bana kamp mı kuruyorsunuz diyorlar. Ülkedeki bu hukuksuzluk diz boyu. Ben acıkmayacağım, üşümeyeceğim, yorulmayacağım. Sabaha kadar burada duracağım" şeklinde konuştu.